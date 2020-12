Confira simpatias clássicas de Ano Novo, para que 2021 seja repleto de coisas boas

Chupar de três a sete sementes de romã durante a ceia de Ano Novo pode atrair prosperidade - (Foto: Divulgação)

Se for para o bem, por que não tentar fazer algo simples, mas que pode trazer sorte, saúde e sucesso no novo ano? A simpatia é assim. Há quem não dispense alguns rituais para atrair sorte, dinheiro, saúde, paz e um novo amor.

O terapeuta holístico, Thiago Guimarães, explica que quando elaboramos um ritual, focamos a nossa energia mental naquilo que está sendo feito, mantendo a concentração e direcionando energia para aquilo que desejamos.

"Quando a pessoa coloca uma forte intenção durante um ritual, ela cria uma conexão com si mesma. Não são apenas os elementos usados na simpatia que fazem o desejo se realizar, mas a fé que a pessoa coloca no ritual que está sendo feito”, explica.

O terapeuta holístico, Thiago Guimarães

“O fato de se preparar para realizar o ritual da simpatia, reunir materiais como velas, ou qualquer outro elemento simbólico, faz com que a mente da pessoa entre em sintonia com o desejo. Essa sintonia cria uma emoção, que é a válvula propulsora para a realização", diz o terapeuta.

Para te ajudar, o terapeuta listou 5 simpatias para que você alcance tudo o que estiver planejando. Confira:

1. Pular 7 ondas

Talvez esta seja a mais tradicional e que não sai de moda. Se você passar a virada do ano na praia, na hora da virada, antes mesmo de cumprimentar as pessoas, pule sete ondas do mar. A cada onda pulada, imagine que todos os conflitos e problemas estão ficando para trás. No final, faça uma oração agradecendo e pedindo o que você precisa para o ano.

2. Para atrair prosperidade

Chupe de três a sete sementes de romã durante a ceia de Ano Novo, enquanto isso concentre-se em todas a suas metas para 2021. Guarde, durante todo o ano, as sementes chupadas dentro de um pedaço de papel branco dentro da sua carteira.

3. Para encontrar um amor

Se você pretende arranjar um grande amor em 2021, use cuecas ou calcinhas novas. As mulheres devem usar calcinha rosa, que é a cor do amor. É importante que a peça seja nova, para deixar para trás todas as confusões do passado.

4. Viagens

Se você pretende viajar muito em 2021, na hora da virada, dê 7 voltas em volta de uma mala de viagens. Essa simpatia vai trazer inúmeras oportunidades de viagens para o ano.

5. Lentilha da sorte

Prepare um prato de lentilhas para a sua ceia de Ano Novo. Na hora da virada, dê algumas garfadas e, enquanto mastiga, faça seus pedidos. Durante o ritual, mantenha os pés fora do chão.