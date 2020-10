Confira os melhores filmes de bruxa para assistir neste mês de Halloween

"A Bruxa de Blair" é um clássico da década de 90 - (Foto: Divulgação)

A Warner Bros liberou nesta semana o trailer do remake de “Convenção das Bruxas”, que estréia no Brasil em novembro, e que já causou um grande barulho nas redes sociais com a foto de Anne Hathaway caracterizada de Bruxa Rainha.

Pegando carona no Dia das Bruxas comemorado no próximo sábado (31), o portal A Crítica fez uma lista com os principais filmes de bruxas.

"João e Maria: Caçadores de Bruxa" - (2013)

Sinopse: Os jovens João e Maria foram abandonados pelos pais na sombria floresta e acabam indo parar na casa de uma malvada bruxa. Mas o que parecia ser o fim acabou se tornando o começo de uma vida cheia de aventuras, uma vez que eles eliminaram a malvada e viraram verdadeiros exterminadores de criaturas do mal. Após o desaparecimento de várias crianças, os dois já adultos (Jeremy Renner e Gemma Arterton) são contratados pelas autoridades locais para desvendar o mistério. Só que eles não imaginavam que essa nova missão iria colocá-los diante da terrível Bruxa Negra (Famke Janssen), pronta para destruir não só a reputação de excelentes caçadores de bruxas, mas também as suas vidas.

"A Bruxa de Blair" - (1999)

Sinopse: Três estudantes de cinema embrenham-se nas matas do estado de Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da bruxa de Blair e desaparecem misteriosamente. Um ano depois, uma sacola cheia de rolos de filmes e fitas de vídeo encontrada na mata. As imagens registradas pelo trio dão algumas pistas sobre seu macabro destino.

"No Cair da Noite" - (2003)

Sinopse: Quando era criança Kyle Walsh (Chaney Kley) conseguiu ver, acidentalmente, a Fada dos Dentes, quase tendo sido morto por ela quando foi descoberto. Ao contar sua história para amigos e parentes ele é considerado louco, com exceção de sua namorada Caitlin Greene (Emma Caufield) e o irmão dela, que acreditam no que Kyle diz. Anos mais tarde Kyle passa a ter estranhas visões, relacionadas à experiência traumática pela qual passou e que indicam que muito em breve o inferno estará subindo à terra sob a liderança de um ser assustador.

"Abracadabra" - (1993)

Sinopse: Winnie (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) são três bruxas do século XVII, que chegam ao século XX após seus espíritos serem evocados no Dia das Bruxas. Banidas há 300 anos devido à prática de feitiçaria, elas estão dispostas a tudo para garantir sua juventude e imortalidade. Porém precisarão enfrentar três crianças e um gato falante, que podem atrapalhar seus planos.

"O Último Caçador de Bruxas" - (2015)

Sinopse: Amaldiçoado com a imortalidade, o caçador de bruxas Kaulder (Vin Diesel) é obrigado a enfrentar mais uma vez sua maior inimiga e unir forças com a jovem bruxa Chloe (Rose Leslie) para impedir que uma convenção espalhe uma terrível praga pela cidade.

"Caça às Bruxas" - (2011)

Sinopse: Behmen (Nicolas Cage) lutou por vários anos nas Cruzadas, perdeu batalhas, amigos e também a fé. Ao desistir de ajudar a Igreja em sua luta pelo poder, ele só encontra devastação, fome e a peste negra. Ao lado de seu fiel escudeiro Felton (Ron Perlman), ele torna-se inimigo dos governantes, mas acaba recebendo uma missão que pode liquidar seus débitos: levar uma jovem, suspeita de ser uma bruxa, para um monastério distante. Mas o caminho será bastante tortuoso e mesmo antes de chegar ao destino, eles descobrirão que estão diante de forças sobrenaturais e que o mal está além de toda e qualquer compreensão.

"Convenção das Bruxas" - (1990)

Sinopse: Após a morte do pai, Luke (Jasen Fisher), 10 anos, é levado por sua avó (Mai Zetterling) para um hotel na Inglaterra. Lá o garoto descobre que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção e que pretendem transformar todas as crianças do mundo em ratos. Descoberto, ele acaba virando um roedor junto com outro garoto, mas não desiste de parar o plano da senhorita Eva Ernst (Anjelica Huston), a líder da convenção das bruxas.

"Branca de Neve e o Caçador" - (2012)

Sinopse: Em Branca de Neve e o Caçador, um rei viúvo caiu de amores pela bruxa Ravenna (Charlize Theron) sem saber de seus terríveis planos e acaba morrendo, deixando para ela todo o seu reino. Para piorar a situação, a filha dele foi jogada em uma masmorra e lá ficou até se tornar uma bela jovem. Obcecada pela beleza e pela juventude, a Rainha não se cansa de perguntar ao seu oráculo para saber se existe alguém mais bela do que ela, até o dia em que a resposta não a agrada. Quando Branca de Neve (Kristen Stewart) consegue fugir da masmorra, a malvada contrata Eric (Chris Hemsworth), um exímio caçador para trazer sua presa de volta. Só que ele acaba descobrindo que a missão era um grande erro e vai ajudar a jovem em sua cruzada contra o reinado da malévola. Para isso, eles contarão também com o importante apoio dos seres da floresta e dos unidos sete anões mineiros.

"A Bruxa" - (2015)

Sinopse: Nova Inglaterra, década de 1630. O casal William e Katherine leva uma vida cristã com suas cinco crianças em uma comunidade extremamente religiosa, até serem expulsos do local por sua fé diferente daquela permitida pelas autoridades. A família passa a morar num local isolado, à beira do bosque, sofrendo com a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece. Teria sido devorado por um lobo? Sequestrado por uma bruxa? Enquanto buscam respostas à pergunta, cada membro da família enfrenta seus piores medos e seu lado mais condenável.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald II - (2018)

Sinopse: Em Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindewald, Newt Scamander (Eddie Redmayne) reencontra os queridos amigos Tina Goldstein (Katherine Waterston), Queenie Goldstein (Alison Sudol) e Jacob Kowalski (Dan Fogler). Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore (Jude Law), para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald (Johnny Depp), que escapou da custódia da MACUSA (Congresso Mágico dos EUA) e reúne seguidores, dividindo o mundo entre seres de magos sangue puro e seres não-mágicos.