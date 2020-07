Concurso de máscaras juninas entrega premiações aos cinco alunos mais criativos da Reme

Crianças em concurso de máscaras - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Sectur) e de Educação (Semed), com apoio da Secretaria de Saúde (Sesau) e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), lançou no último dia 3 de julho o concurso de Máscaras Juninas para customização de máscaras infantis.

O concurso estimulou a criatividade entre os pequenos, da faixa etária de 4 a 12 anos, e foi pensado para motivar crianças, de forma lúdica, a adotar e estimular cuidados individuais e coletivos, dentre os quais, o uso da máscara facial, a fim de evitar o contágio do coronavírus (Covid-19). Neste mês do concurso foram cadastradas quase 560 inscrições e mais de 172 mil votos.

Na manhã desta sexta-feira (31), no auditório do Instituto Histórico e Geográfico, os cinco alunos mais criativos da Rede Municipal de Ensino, receberam suas premiações e congratulações. Cada um dos cinco finalistas levou para casa um tablet, ferramenta pensada para estimular ainda mais a criatividade dos pequenos, além de auxiliar o processo de ensino a distância.

O grande vencedor que levou o primeiro lugar com 78.894 votos foi Guilherme Vieira, da Escola Municipal Nagem Jorge Saad. Em segundo lugar, com 30.240 votos, ficou o aluno João Valentin, da Escola Municipal João de Paula Ribeiro. A dupla João e Samuel teve 15.339 votos e ficou com o terceiro lugar. Ana Clara, da Escola Municipal Ana Lúcia de Oliveira Batista, levou o quarto lugar com 12.244 votos e, Pedro Henrique, da Escola Municipal Professora Oliva Enciso, ficou em quinto lugar com 10.077 votos.

Foram usados os seguintes critérios para avaliação: criatividade, originalidade e fidelidade ao tema. Os 20 finalistas foram julgados pela população por meio de uma enquete online.