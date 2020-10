Concertos online ainda são a opção para o público

Boa parte das salas de espetáculos já está aberta, de forma segura, seguindo as normas de segurança - como a redução do público em cada sessão. Mas parece que as apresentações online vieram para ficar, seja em récitas ao vivo ou mesmo as gravações que são colocadas nos canais oficiais dos grupos, geralmente de forma gratuita.

Entre as muitas opções para quem não quer sair de casa, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta, sexta, 23, e sábado, a partir das 15h, até domingo, 11h, composições de Beethoven (foto), dentro das homenagens aos 250 anos de nascimentos do compositor alemão. Neste Festival Beethoven, serão apresentados dois concertos por dia, com regências de Felipe Prazeres, Thiago Santos, Mateus Araújo e Tobias Volkmann. Os concertos serão pelo canal oficial no YouTube, de graça, direto da Sala Cecília Meireles.

Já o Teatro Municipal de São Paulo coloca no ar até domingo, às 18h, em seu YouTube, o documentário Quando as Óperas Param, que revela o processo criativo de montagens que estavam programadas para este ano - Navalha na Carne e Homens de Papel, baseadas nas obras de Plínio Marcos, Guarani em Chamas, uma desconstrução da obra de Carlos Gomes, e Aída, leitura contemporânea de Bia Lessa.

