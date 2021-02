A Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo retorna ao palco nesta semana para mais dois concertos abertos ao público e com transmissão pela internet. Em formação menor de músicos no palco, as apresentações ocorrem nesta quinta, 4, e sexta, 5, às 18h. No programa, repertórios com Dvorák, Poulenc, Vaughan-Williams, Ravel e Schumann, com regência de Alessandro Sangiorgi (quinta) e Roberto Minczuk (sexta).

Os concertos no Teatro Municipal seguem o protocolo de segurança e os ingressos custam R$ 40, mas quem estiver em casa também pode acompanhar ao vivo, de graça, pelo YouTube: youtube.com/theatromunicipalsp.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.