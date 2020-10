Começa nesta quarta-feira a edição virtual da Semana de Ciência e Tecnologia de MS

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - (Foto: Tomaz Silva/Agencia Brasil)

Com uma extensa programação de lives e talks ao vivo, começa nesta quarta-feira (28) a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso do Sul, que devido a pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez será realizada de forma totalmente virtual.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o maior evento de popularização da ciência do Brasil. Em Mato Grosso do Sul é Coordenada pelo Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e Governo do Estado de MS, e conta com a colaboração de universidades e instituições de pesquisa; escolas; institutos de ensino tecnológico, centros de C&T; entidades científicas; fundações de apoio à pesquisa; secretarias estaduais e municipais de C&T e de educação; empresas públicas e privadas; ONGs e outras entidades da sociedade civil.

O tema de 2020 será “Inteligência Artificial”. Participarão das lives grupos de trabalho da UEMS, UFMS, UCDB, SESI, IFMS, Embrapa Campo Grande, Senar e Insted. Serão três dias de programação (28, 29 e 30 de outubro) transmitidas ao vivo por meio da página oficial da Semagro no Facebook.

“A ciência e a tecnologia estão mais presentes em nosso cotidiano do que podemos imaginar. O tema deste ano é de extrema importância para que os jovens estejam conectados e alinhados com os pesquisadores no que tange a Inteligência Artificial. Esse mundo não será o mesmo daqui a três, quatro anos e são ações como esta que ajudam a fortalecer a cadeia da pesquisa e da inovação”, destaca o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.