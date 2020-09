Com proibição de espetáculos, internet vira alternativa para artistas sul-mato-grossenses

Atores de teatro também estão “correndo atrás do prejuízo” e tendo a internet como aliada nessa nova realidade - (Foto: Divulgação/Reprodução)

A crise financeira devido à pandemia da Covid-19 está atingindo todas as classes sociais. Sem poder fazer shows devido o isolamento social, artistas sul-mato-grossenses estão se virando e encontrando nas redes sociais uma forma de divulgar o seu trabalho.

Para a dupla sertaneja Marco Antônio & Gabriel, de Campo Grande, o foco maior eram os shows, entretanto, nesse novo cenário, a internet que ficava em segundo plano para os cantores, passou a ser a primeira e única opção, neste momento tão delicado.

“No começo ficamos assustados com essas mudanças. Tínhamos ido morar em São Paulo e estávamos recebendo apoio e trabalhando em nossa carreira, porém tivemos que voltar para Campo Grande, o que deu uma ‘balançada’ na gente. Vivíamos de show, essa era nossa renda até então”, explica.

Marco Antônio, que também é compositor, encontrou em suas canções uma forma de se manter enquanto os shows ainda não são liberados. “A composição me deu a estabilidade que os shows não deram neste momento. Gabriel fez investimentos em outros ramos e é isso que estamos conciliando com a carreira”, conta.

A dupla sertaneja Marco Antônio & Gabriel, de Campo Grande

“Tivemos que nos adaptar aos outros métodos de mostrar nosso trabalho, como as lives, um recurso que muitos artistas da música aderiram em 2020”, pontuaram. A dupla lançou na ultima quinta-feira (10), a música ‘Pensando Bem’, que está disponível nas principais plataformas digitais, e garantem mais novidades, ainda este ano.

Além de Marco Antônio & Gabriel, a dupla Rick & Leo, buscou outros meios de divulgar suas músicas e de manter contato com o publico.

“As apresentações no início foram bem complicadas. O distanciamento diminuiu muito a interação das pessoas com o evento. Então surgiram as lives, o que nos proporcionou ‘entrar’ na casa de cada um que estava nos acompanhando, por meio da internet. Muito bacana!”, comemora Rick.

A dupla ainda relembrou do ultimo projeto lançado antes do isolamento social aqui em Campo Grande.

“Gravamos o nosso primeiro DVD em fevereiro, um mês antes de iniciar a quarentena. Já tínhamos nos planejado, mas tivemos que alterar alguns projetos, para encaixar melhor neste ano de 2020, mas aos poucos vai tudo dando certo”, afirma. Rick & Léo lançaram, recentemente, a música ‘Votin de Confiança’ e já conta com mais de 10 mil visualizações no YouTube.

Por outro lado, com publico reduzido, e muitas casas de shows fechando aqui em Campo Grande, como a Valley Pub que fechou as portas, de forma definitiva, em agosto de 2020, a dupla teve que recorrer à outra forma de manter a renda da família.

“Antes da pandemia vivíamos apenas de música, apresentações e composições, mas como o mercado parou e não tínhamos mais renda com isso, recorremos à opção de trabalhar como motorista de aplicativo, afinal os boletos não estão de quarentena né?!”, brincou Rick.

A dupla Rick & Léo

E não são só os artistas da música que estão passando por dificuldades em consequência da pandemia. Atores de teatro também estão “correndo atrás do prejuízo” e tendo a internet como aliada nessa nova realidade.

Alguns grupos de teatro fazem espetáculos ao vivo por meio de plataformas digitais, transmitem on-line reprise de seus espetáculos mais famosos, já outros optaram por espetáculos Drive-In. Cada companhia busca pela melhor forma de manterem a renda, seja pela venda de ingresso on-line, chapéu solidário e, até mesmo por meio das famosas ‘Vakinhas’ postadas nas redes sociais.

“Estamos sobrevivendo a partir das mídias digitais, o teatro também está sobrevivendo assim. Claro que não é a mesma coisa pra nós, ainda sentimos muita falta do publico, da presença ali. Afinal, o teatro é feito pela presença, da experiência, mas estamos caminhando assim por enquanto”, pontuou Giovanna Zottino, 23, atriz nas Companhias Adote e Palco.

Giovanna também ressalta que as artes têm acontecido de várias formas, atualmente, artistas produzem conteúdos em forma de vídeos, web série, esquetes, parodias, entre outros produtos. “Estamos não apenas tentando nos adaptar, mas fazendo acontecer! Precisamos continuar fazendo nosso trabalho e ganhando dinheiro por meio da arte, como a gente sempre fez”, afirma.

A atriz relatou ter realizado sua inscrição no projeto ‘MS Cultura Presente’ para receber o auxilio, assim como outros colegas de profissão, o qual tem dado suporte a eles neste período. “Vários amigos artistas participaram destes editais de auxilio emergencial, e é o que tem nos ajudado, já que enfraqueceu bastante nossa área”, contou.

A atriz Giovanna Zottino

Como forma de amparar artistas de Mato Grosso do Sul, em junho, deste ano, em meio à pandemia do Covid-19, a Fundação de Cultura de Mato Grosso de Sul lançou o edital emergencial ‘Projeto MS Cultura Presente’, para auxiliar nossos artistas, diante este cenário de isolamento social, que exige medidas de combate ao vírus, como a suspensão – temporária - de eventos coletivos com aglomerações de pessoas.

O edital atende a artistas de diversas áreas, como Música, Artes Cênicas (circo, dança, teatro), Artesanato, Artes Visuais, Audiovisual, Literatura e Patrimônio Cultural, e também estão inclusos a Economia Criativa, Pesquisa Cultural e profissionais da Produção Artística.

De acordo com a Presidente da Fundação de Cultura de MS, Mara Caseiro, foram lançados dois editais, o ‘MS Cultura Presente’ I e II, já que o primeiro edital não teria sido suficiente para tanta demanda de artistas no Estado, o qual selecionou 571 inscritos para receber o benefício, enquanto o II beneficiou 213 pessoas. Com o total de 784 artistas selecionados para receberem o auxílio.

Mara Caseiro confirmou ainda que, a segunda parcela, e ultima, do benefício tem previsão para ser paga na próxima segunda-feira (14). “Esta tudo pronto em relação aos pagamentos. A Secretaria de Estado de Fazenda já nos sinalizou que estará pagando nossos artistas nesta segunda-feira”.