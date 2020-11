Com a pandemia, até visita de Papai Noel na Capital é por meio de videoconferência

As crianças e suas famílias podem falar com o Papai Noel e fazer seus pedidos especiais via videoconferência, em uma cabine no Shopping Bosque dos Ipê - (Foto: Divulgação)

Com a pandemia, muito precisou mudar até mesmo o encontro com o Papai Noel. Na visita do "bom velhinho" no Shopping Bosque dos Ipês, os abraços no bom velhinho tiveram que ficar de lado, mas, para que a magia do período não fosse perdida, o shopping trouxe uma solução inédita para Campo Grande.

As crianças e suas famílias podem falar com o Papai Noel e fazer seus pedidos especiais via videoconferência, em uma cabine no Shopping Bosque dos Ipês. A jornalista Barbara Vitoriano e o marido levaram suas filhas para conversarem com o bom velhinho e se surpreendeu: "Foi muito interessante, porque pensamos que seria um vídeo gravado, mas não. Quando entramos e vimos que era real, até eu fiquei emocionada", conta.

O Papai Noel do Shopping Bosque dos Ipês é Silvio Degaspari. Há 25 anos ele tem a tarefa de nutrir sonhos e esperanças de milhares de crianças quando chega a época do Natal. Em 2020, apesar de tantas mudanças, ele se mantém firme no propósito. "Sinto muita falta de abraçar as crianças e vê-las de pertinho, mas quando realizamos nossa função com o coração, damos um jeitinho e seguimos as mudanças", afirma.

As conversas com o Papai Noel têm horários marcados, para evitar aglomeração, a direção do Shopping orienta que os pais confiram a programação nas redes sociais do Bosque dos Ipês.