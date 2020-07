Claudia Ohana devolve cães adotados e é criticada por Luisa Mell

Claudia Ohana e Luisa Mell - (Foto: Reprodução Instagram)

'Tenha mais responsabilidade nas suas ações quando elas envolvem seres que têm sentimentos', escreveu a ativista

Luisa Mell publicou na segunda-feira, 20, um texto em seu Instagram para se pronunciar sobre um caso de devolução de animais adotados. A polêmica envolveu a atriz Cláudia Ohana, que devolveu os cachorros Thor e Tigrão meses após adotá-los na ONG Projeto Toca Bicho.

"Animais resgatados por ONGs normalmente já sofreram muito. Nós fazemos um tratamento psicológico com muitos. Vocês tem ideia do quanto é devastador para eles serem devolvidos? Claudia, eu sei exatamente o que é ter uma casa destruída por um filhote, mas não é comparável a dor de ser abandonado. Tenha responsabilidade nas suas ações quando elas envolvem seres que tem sentimentos", compartilhou Luísa.

No último fim de semana, Ohana fez uma publicação na qual afirmava ter adotado os pets dias antes da pandemia e que tinha os deixado na ONG apenas durante esse período, por não conseguir cuidar sozinha e foi surpreendida com o anúncio de adoção de seus cachorros. Porém, com a grande repercussão, ela apagou o texto e limitou os comentários em seus posts.

Após a declaração, o Projeto Toca do Bicho se posicionou compartilhando uma série de áudios que teriam sido enviados pela atriz: "eu, infelizmente, vou ter que devolver eles. Eu sei que isso eu não deveria fazer, mas estamos em um momento muito complicado."

A ONG afirma que Cláudia tinha adotado os cãezinhos em dezembro e que eles esperaram um mês até colocarem Thor e Tigrão para adoção novamente, na expectativa que ela voltasse. "Ela nunca se preocupou em saber deles, nunca foi visitá-los ou mandou um saco de ração para os filhos que dizia tanto amar. Ela sumiu."

