Clássico do western é destaque no TCM

Houve um tempo em que o western era considerado o gênero norte-americano por excelência. Essa época passou e hoje são raros os autores que ainda se dedicam ao gênero. Um dos mais regulares, Clint Eastwood, tem ido em outras direções. Em 2007, James Mangold valeu-se de dois astros - Christian Bale e Russell Crowe - para refazer Galante e Sanguinário.

O original de 1957 é a atração desta quarta, 23, às 14h02, no TCM. O filme de Delmer Daves inscreve-se numa tendência que marcou aquela década. Em 1952, Fred Zinnemann havia feito Matar ou Morrer, com Gary Cooper como o xerife que busca ajuda para enfrentar pistoleiros que chegarão no trem do meio-dia. Em 1958, John Sturges colocou frente a frente Kirk Douglas e Anthony Quinn num duelo de titãs, na estação em que deverá passar o último trem de Gun Hill.

Trens sempre representaram o destino, em inúmeros clássicos. O relógio - o tempo finito - virou referência. Na versão de Daves, o fazendeiro Van Heflin, em dificuldade financeira, aceita escoltar o pistoleiro Glenn Ford no trem que sai às 3h10 para Yuma, mesmo sabendo que seus amigos tentarão libertá-lo. Daves, o chamado documentarista do western, fez um belíssimo filme - melhor que o de Mangold, e com a balada (genial) de George Dunning, cantada por Ricky Laine.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.