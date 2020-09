Circuito Cine Drive-In é opção cultural durante pandemia no DF

A entrada é gratuita, com público limitado - (Foto: Divulgação)

O Circuito Cine Drive-In nas Cidades, em Santa Maria, no Distrito Federal (DF), termina neste domingo (13) e, depois, segue para outras regiões administrativas do DF. A mostra, que começou no dia 4 e vai até 5 de novembro, apresenta filmes nacionais e internacionais voltados para todas as idades. Depois de Santa Maria, o circuito segue para Sobradinho, na segunda-feira, dia 14. Além dessas regiões administrativas, os moradores de Samambaia (outubro), Planaltina (outubro), Brazlândia (outubro) e São Sebastião (novembro) recebem o projeto.

A exibição de filmes em drive-in é uma alternativa para a diversão em tempos de pandemia do novo coronavírus (covid-19). Com as salas de cinema tradicionais fechadas em Brasília por tempo indeterminado, famílias inteiras voltaram-se para esse tipo de programa seguro e viável e o circuito leva esta opção para as regiões administrativas do DF.

O projeto é uma realização da Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Entre os filmes exibidos, estão Jurassic World (aventura), Pica-Pau, o Filme (infantil) e O Chamado 3 (terror).

A entrada é gratuita, com público limitado. Cada sessão comporta aproximadamente cem carros, sendo que cada veículo poderá ter até quatro pessoas. Os interessados devem retirar os ingressos antecipadamente pela plataforma Sympla (www.sympla.com.br) e cada bilhete é equivalente a um carro com quatro pessoas.

Regras

Os organizadores informaram que o evento segue todo o protocolo de segurança, desde o distanciamento entre os carros, uso de álcool em gel e aferição de temperatura no acesso, sendo liberadas apenas pessoas com temperatura inferior à 37,4º.

O uso de máscara será obrigatório quando houver contato com o ambiente externo. Para ter acesso aos banheiros, será preciso aguardar em uma fila virtual.

As vagas nas sessões serão escolhidas por ordem de chegada e carros maiores serão direcionados para vagas específicas no setor escolhido, garantindo uma visão igualitária a todos os clientes.

Após estacionado, o veículo deverá permanecer o motor e o farol desligados até o término da sessão. A liberação de saída dos veículos ocorrerá somente após término do filme. Em caso de emergências é possível acionar a equipe do O Cine Drive-in utilizando o pisca alerta.

Para melhor aproveitamento da sessão, será permitido a permanência dos vidros abertos. O áudio será liberado via rádio frequência FM e permanecerá em som ambiente no local do Cine Drive In.

Confira a programação completa:

SANTA MARIA

Local: QC Quadradão cultural ao lado da Administração regional

Sábado (12/9) - 18h: curta-metragem; 18h30: Espanta Tubarões; 20h40: Arranha Céu: Coragem Sem Limite

Domingo (13/9) - 18h: curta-metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3

SOBRADINHO

Local: Estacionamento do Estádio

Segunda (14/9) - 20h40: Arranha Céu: Coragem Sem Limite

Terça (15/9) - 20h40: Projeto Gemini

Quarta (16/9) - 20h40: Circulo de Fogo

Quinta (17/9) - 18h: curta-metragem; 18h30: O Espanta Tubarões; 20h40: Jurassic Word- o Reino Ameaçado

Sexta (18/9) - 18h: curta-metragem; 18h30: Pica-Pau, o Filme; 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (19/9) - 18h: curta-metragem; 18h30: Trolls; 20h40: O Chamado 3

Domingo (20/9) - 18h: curta-metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3

BRAZLÂNDIA

Local: Rua do lago

Sexta (2/10) - 20h30: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (3/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas; 20h40: O Chamado 3

Domingo (4/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Pequena Grande Vida

Quinta (8/10) - 20h15: Vizinho 2

Sexta (9/10) - 20h15: Arranha Céu: Coragem Sem Limite

Sábado (10/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: O Espanta Tubarões; 20h40: Projeto Gemini

Domingo (11/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: Pica-Pau, o Filme; 20h40: Feito na América

PLANALTINA

Local: Estacionamento do Múltiplas Funções, setor recreativo

Sexta (16/10) - 20h30: Arranha Céu: Coragem Sem Limite

Sábado (17/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: Trolls; 20h40: O Chamado 3

Domingo (18/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: Pequena Grande Vida

Segunda (19/10) - 20h15: Pai em Dose Dupla 2

Terça (20/10) - 20h15: Círculo de Fogo

Quarta (21/10) - 20h40: Feito na América

Quinta (22/20) - 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3

SAMAMBAIA

Local: Estacionamento da QN 302

Sexta (23/10) - 20h30: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (24/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Arranha Céu: Coragem Sem Limites

Domingo (25/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: Pai em Dose Dupla 2

Segunda (26/10) - 20h15: Projeto Gemini

Terça (27/10) - 20h40: Círculo de Fogo

Quarta (28/10) - 20h40: Pequena Grande Vida

Quinta (29/10) - 20h40: O Chamado 3

SÃO SEBASTIÃO

Local: Parque de Múltiplas Funções

Sexta (30/10) - 20h30: Minha Mãe é uma Peça 3

Sábado (31/10) - 18h: curta-metragem; 18h30: Trolls; 20h40: Arranha Céu: Coragem Sem Limites

Domingo (1º/11) - 18h: curta-metragem; 18h30: Madagascar 3; 20h40: Pequena Grande Vida

Segunda (2/11) - 20h15: O Chamado 3

Terça (3/11) - 20h15: Círculo de Fogo

Quarta (4/11) - 20h40: Projeto Gemini

Quinta (5/11) - 20h40: Minha Mãe é uma Peça 3