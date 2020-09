Cinemas da cidade do Rio reabrem no dia 1º de outubro

Os cinemas da cidade do Rio vão reabrir a partir do dia 1º de outubro. A decisão foi tomada em uma reunião virtual realizada nesta segunda-feira, dia 21, com representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Vigilância Sanitária e de sindicatos do setor cinematográfico. Na ocasião, os exibidores de cinema foram informados também de que está confirmada a data do dia 1º de outubro para a liberação do consumo de alimentos e bebidas dentro das salas de cinema. Os complexos de cinema deverão, contudo, respeitar os protocolos de segurança determinados pelas autoridades de saúde, incluindo redução de 50% dos ingressos postos à venda e oferta de álcool gel, entre outras obrigações.