Cinemas começam a reabrir neste final de semana na Capital

Depois de ficar fechado há quase seis meses, o UCI Cinema, localizado no Shopping Bosquê dos Ipês reabrirá a partir de amanhã (10) em Campo Grande com medidas de biossegurança.

De sábado até quinta-feira, estarão em cartaz os filmes “A Maldição do Espelho”, “A Ilha da Fantasia” e “As Faces do Demônio”, “O Roubo do Século” e “Sonic O Filme”.

Todos os filmes serão exibidos dublados, com horário de início a partir das 15h:00 com última exibição começando às 20h20min.

Sessões de cinema foram liberadas na Capital no dia 14 de setembro, por meio de decreto da prefeitura. Para o retorno, no entanto, as empresas devem cumprir uma série de medidas e assinar termo de responsabilidade.

A rede UCI implementou sistema de purificação do ar-condicionado nas salas, contam também com polarizadores de íons que destroem o vírus da Covid-19 e outros micro-organismos dos dutos do ar-condicionado.

Já no o cinema Cinépolis, localizado no shopping Norte Sul Plaza, a previsão de reabertura de suas atividades está programada para quinta-feira (15). Até o momento não tem a relação das medidas que serão adotadas pelo cinema.

Até o momento o Cinemark, não tem previsão de retorno. O cinema está localizado no Shopping Campo Grande.