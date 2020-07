Cinco filmes de Kubrick para lembrar aniversário

Stanley Kubrick completa 92 anos neste domingo - ( Foto: Divulgação/ Internet)

Embora a data não seja redonda, completam-se neste domingo, 26, 92 anos do nascimento de Stanley Kubrick, em Nova York. A data recebe homenagem do Telecine Cult, que promove uma maratona de filmes do grande diretor, começando por A Morte Passou por Perto, às 14h15. Depois vêm O Grande Golpe, Glória Feita de Sangue, Spartacus e 2001, Uma Odisseia no Espaço, o último, às 22h.

Ex-fotógrafo, Kubrick estreou cedo na direção com apenas 25 anos. A seleção começa com seu segundo longa, sobre a relação do boxeador com a dançarina de cabaré. A Morte Passou por Perto é narrado com grande virtuosismo. A cena dos manequins é brilhante, mas o Kubrick autor começa com O Grande Golpe. O assalto ao hipódromo tem a originalidade da cena do ataque na pista e o tema da dissolução da palavra como elo que une os homens.

O antimilitarista Glória Feita de Sangue e o épico Spartacus, sobre o escravo que desafiou Roma, são extraordinários, mesmo que Kubrick não gostasse particularmente do segundo, achando que foi tolhido pelo astro-produtor Kirk Douglas. Em 2001, o balé das naves no espaço e o mistério do monólito negro estão na origem do fascínio que o filme de 1968 nunca parou de exercer sobre público e crítica. Kubrick morreu em 1999, aos 70 anos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.