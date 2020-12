Cia Dançurbana realiza última temporada de apresentação "Quanto Custa?"

De quinta-feira (3) a sábado (5) a partir das 20h, Ralfer Campagna apresenta "Dançar as fúrias" e, de 10 a 12 de dezembro, às 20h, Ariane Nogueira encena "A pele de Dentro" - (Foto: Reginaldo Borges)

A Cia Dançurbana realiza a última temporada "Quanto Custa", com uma programação especial com a apresentação de dois solos do grupo, de forma online e ao vivo.

De quinta-feira (3) a sábado (5) a partir das 20h, Ralfer Campagna apresenta "Dançar as fúrias" e, de 10 a 12 de dezembro, às 20h, Ariane Nogueira encena "A pele de Dentro".

Em "Dançar as Fúrias", Ralfer Campagna se apresenta, performa a respeito das pessoalidades. Expõe-se. Este corpo que quer ser o que quiser. Quer despir-se de rótulos fechativos. Quer celebrar. Por sob as opressões, sobreviver, viver, (re) existir. Um corpo assim que festeja com o que restar. O solo tem como provocadores Franciella Cavalheri e Marcos Mattos, texto de Maíra Espíndola, trilha remix de Reginaldo Borges, criação e produção audiovisual de Reginaldo Borges e Jackeline Mourão, vozes performativas de Francisco Mallmann e Ralfer Campagna, cenário de Ralfer Campagna e figurino de Maira Espíndola e Ralfer Campagna.

Inspirada em alguns orixás mulheres, no espetáculo "A Pele de Dentro", Ariane Nogueira traz a força e a presença energética corporal de mulheres negras e guerreiras, para compor cenicamente a busca pela identidade corpórea. A direção é de Marcos Mattos e Renata Leoni, criação e produção audiovisual de Reginaldo Borges e Jackeline Mourão, figurino e texto de Maíra Espíndola e edição de trilha de Reginaldo Borges.