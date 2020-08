Cia Dançurbana apresenta, on-line e ao vivo, solo "Talvez Seja Isso" neste mês

Este solo integra o `Projeto Singulares – Mostra de Solos´ - (Foto: Reginaldo Borges)

Que tal um momento para respirar arte e cultura neste período de isolamento social? Para dar continuidade a Temporada Quanto Custa? e continuar democratizando o acesso à cultura, a Cia Dançurbana apresenta nos dias 19, 20, 26 e 27 agosto, às 19 horas, de forma online e ao vivo, o solo "Talvez Seja Isso", com a intérprete criadora Jackeline Mourão.

Além das apresentações, o grupo também realiza outras atividades neste mês. No dia 18, às 19 horas, no Instagram, Jackeline Mourão e Renata Leoni fazem uma Live com a convidada Marcelle Saboya, sobre a percepção do ´Mulheres que correm com os lobos´, obra que surgiu durante o processo criativo e que serviu de suporte para a criação do solo. E, nos dias 16 e 30, às 9 horas, a companhia lança os episódios 1 e 2, respectivamente, do podcast ´Conversa Dançada: caminhos e conexões entre arte e vida´, com Marcos Mattos e Renata Leoni, pelo Instagram e Facebook da companhia.

Solo "Talvez Seja Isso" - Este solo integra o `Projeto Singulares – Mostra de Solos´. Em ´Talvez seja isso´, Jackeline Mourão mergulha em todos os processos criativos pelos quais já passou trazendo para cena essas memórias. Um processo inacabado que atinge a inquietude, a crítica, a curiosidade. Sobre se perder e alcançar limites e potencialidades. Sobre um corpo capaz de ser o que é: semelhança, singularidade, fragilidade. Investigando as fronteiras, expandindo-se, deixando à mostra as imperfeições. Um gosto de coisas que explodem, aparecem e ressignificam.

A intérprete criadora movimenta-se: pequena/grande; frágil/forte; selvagem buscadora/delicado ser. Uma tensão tão violenta que explode e rompe a resistência. Talvez frágil seja ser uma flor, talvez seja ser uma bomba. Talvez seja isso... A direção é de Marcos Mattos e Renata Leoni, criação audiovisual e trilha sonora de Reginaldo Borges e figurino e texto de Maíra Espindola.

Quanto Custa? - A Temporada Quanto Custa? tem a dinâmica do pague o quanto quiser e puder pela apresentação; é o público que define o valor. A contribuição consciente para as ações deste mês está acontecendo pelo site. Após o processo de contribuição e a confirmação do pagamento, a companhia enviará por email um link de acesso para o solo no dia da apresentação escolhida.

A política de democratização do acesso sempre guiou a Temporada Quanto Custa? em seus 2 anos de realização, o que possibilitou que muitas pessoas fossem ao teatro pela primeira vez. A Cia Dançurbana irá manter este propósito estabelecendo parcerias com pessoas físicas, instituições e grupos representativos para distribuição de ingressos gratuitos. Neste mês de agosto serão contempladas pessoas que são atendidas pela Central Única das Favelas de Mato Grosso do Sul (CUFA/MS). O grupo entende que as produções artísticas devem estar ao alcance de todos, viabilizando o acesso. Com essa iniciativa a companhia também busca incentivar a reflexão e o diálogo sobre o valor da cultura em nossas vidas.

Podcast Conversa Dançada - Depois de uma década de colaboração artística e amizade, os artistas da dança e diretores Marcos Mattos e Renata Leoni, resolveram colocar no corpo essa história por meio da co-criação de um solo, um solo de dois. O processo foi interrompido por causa da pandemia. Agora, os dois estão em casa, diante de suas telas, conversando e pensando em quais serão as mudanças inevitáveis na fruição das artes da cena. Com esse tema, eles pensaram na série de Podcasts ´Conversa Dançada: caminhos e conexões entre arte e vida´, uma das alternativas encontradas para a (re)conexão, agora em modo remoto.

Segundo eles, a série inicial de 4 episódios busca apresentar o caminho percorrido na co-criação, as referências, de pensamento-ação, com as quais dialogaram. Neste contexto, conversam sobre suas trajetórias, sobre coreografia, composição e dramaturgia, entre outros assuntos, a fim de abrir diálogos e conexões com os demais artistas da dança, jovens criadores, estudantes das artes cênicas da cidade, amigos e a rede dos amigos.

Serviço: o solo ´Talvez Seja Isso´, com a intérprete criadora Jackeline Mourão da Cia Dançurbana, será apresentado nos dias 19, 20, 26 e 27 agosto, às 19 horas, de forma online e ao vivo. As apresentações fazem parte da Temporada Quanto Custa?. A contribuição consciente para as ações deste mês está acontecendo pelo site. Mais informações sobre a Cia Dançurbana, pela Fanpage ou pelo Instagram.

Programação:

16 de agosto - 9 horas: lançamento do 1º episódio do podcast "Conversa Dançada": caminhos e conexões entre arte e vida´, com Marcos Mattos e Renata Leoni, pelo Instagram e Facebook da Cia.

18 de agosto - 19 horas: live sobre o livro "Mulheres que correm com os lobos", com a convidada Marcelle Saboya, mediada por Jackeline Mourão e Renata Leoni pelo Instagram da Cia.

19, 20, 26 e 27 de agosto - 19 horas - apresentações do solo "Talvez Seja Isso", com Jackeline Mourão (o link será enviado por e-mail após contribuição).

30 de agosto - 9 horas: lançamento do 2º episódio do podcast "Conversa Dançada": caminhos e conexões entre arte e vida´, com Marcos Mattos e Renata Leoni, pelo Instagram e Facebook da Cia.