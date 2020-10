CCBB realiza mostra online com filmes de terror

O cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão - (Foto: José Luis da Conceição/ Estadão)

Com o Dia das Bruxas chegando, a pedida será conferir a mostra macaBRo - Horror Brasileiro Contemporâneo, promovida pelo CCBB, que será realizada desta quarta, 28, até o dia 23 de novembro, e terá a exibição de 44 produções nacionais, entre curtas e longas-metragens. Claro que o homenageado será José Mojica Marins, o Zé do Caixão.

As exibições serão gratuitas e os filmes poderão ser vistos de forma online na plataforma darkflix.com.br/macabro, serviço de streaming do gênero Cinema Fantástico. Mas atenção: os longas ficarão disponíveis 24 horas e com limite de visualizações, e por uma semana, para os curtas. Também haverá palestras e debates.

Entre os títulos escalados, com curadoria de Breno Lira Gomes, o público poderá conferir filmes de novos nomes do terror, como A Lasanha Assassina, animação que conta com a voz de Zé do Caixão, e direção de Ale McHado.?

A lista é ampla, mas dá para destacar Morto Não Fala, de Dennison Ramalho, com Daniel de Oliveira, Fabíula Nascimento e Bianca Comparato;?O Animal Cordial, de Gabriela Amaral Almeida, com Luciana Paes, Murilo Benício e Irandhir Santos; Sem Seu Sangue, de Alice Furtado; O Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão; e Quando Eu Era Vivo, de Marco Dutra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.