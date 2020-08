Cauan pede desculpas por ironizar covid-19: 'ignorância que paguei caro', diz

Após deixar hospital, Cauan faz exercícios de fisioterapia para se recuperar das sequelas do coronavírus - (Foto: Instagram/Reprodução)

Depois de ter passado oito dias na UTI devido à covid-19 e ter recebido alta hospitalar na última quarta-feira, 26, o cantor Cauan Máximo, da dupla com Cleber, pediu desculpas e disse estar arrependido por ter zombado do novo coronavírus. Em um vídeo gravado em março deste ano, que circulou nas redes sociais, o sertanejo aparece batendo no peito, dizendo que não tem medo da doença. "Vem em nós, coronavírus", disse ele rindo.

Após ter mais de 70% do pulmão comprometido pelo vírus, Cauan se arrependeu da "brincadeira". "Aquilo foi uma infelicidade muito grande. Uma ignorância que eu paguei caro. Eu quero pedir desculpas mesmo e me retratar. Pedindo que as pessoas deem a importância que a doença merece", disse em entrevista ao Fantástico, neste último domingo, dia 30.

Cauan também reiterou que acreditava que seria curado, porém chegou a ter dois surtos muito fortes de pânico e falta de ar durante a internação e disse que "preferia morrer a sentir o que estava sentindo". Além disso, confessou ter sido o responsável pelo contágio da mãe, que está na enfermaria, e do pai, que continua internado na UTI, em estado grave.

"Na hora, que soube da internação eu assustei. Meu pai na UTI? Sabe aquela coisa que tem tudo para dar errado? Porque meu pai tem muitas comorbidades. Num vacilo, transmiti pra ele. O isolamento é essencial", afirmou.

Atualmente, o cantor tem dificuldades para respirar, devido à sequelas da doença. Para reabilitar os pulmões e voltar a cantar, Cauan está fazendo exercícios para respiração e tratamento fisioterapêutico em casa.