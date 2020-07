Cátia Fonseca estreia no rádio com o programa 'Do Bom e do Melhor'

Cátia Fonseca, apresentadora do Melhor da Tarde - (Foto: Reprodução)

Cátia Fonseca, apresentadora do Melhor da Tarde, da Band, vai estrear no rádio no próximo sábado, dia 1º de agosto. Ela comandará o programa Do Bom e do Melhor. Catia Fonseca está na Band desde 2017 quando deixou a Gazeta onde apresentava o programa Mulheres.

Nas redes sociais, a apresentadora comemorou. "Oiê, é isso mesmo, estou chegando na Rádio Bandeirantes! Me aguardem porque vem aí um programa com entrevistas, receitas, curiosidades. E nos próximos dias vou contando todos os detalhes pra vocês", publicou Cátia no perfil oficial dela no Instagram.

O novo programa será apresentado todo o sábado na Rádio Bandeirantes FM 90.9 e na AM 840 de São Paulo, a partir das 10h.