Carnaval deste ano em Campo Grande tem data adiada devido a Covid-19

Carnaval em Campo Grande - (Foto: Ricardo Gomes - FCMS)

Com o aumento no número de casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul optou por não realizar o carnaval 2021 nos dias oficiais, de 12 e 16 de fevereiro na Capital. A decisão foi em comum acordo com a Secretaria de Turismo de Campo Grande e a Liga das Escolas de Samba de Campo Grande.

O período previsto para a realização dos desfiles das escolas de samba e blocos carnavalescos em todo o Estado ficou estabelecido para acontecer nos meses de maio, junho ou julho, dependendo do andamento da vacinação em massa, que já começou em Mato Grosso do Sul e das medidas restritivas impostas pela Organização Mundial de Saúde.

Devido ao fato de o carnaval ser uma festa que movimenta a economia do Estado e de que muitas pessoas dependem financeiramente da realização das festividades, o carnaval somente deixará de ser realizado em último caso, se as condições de saúde da população devido à pandemia não melhorarem e os decretos municipais não forem flexibilizados.

Segundo o presidente da Fundação de Cultura do Estado, Gustavo de Arruda Castelo, o Governo do Estado já sinalizou positivamente a respeito da realização do carnaval, mesmo que fora da data oficial, posteriormente, mas tudo vai depender das medidas restritivas de biossegurança.

“A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul entende a importância da realização do carnaval por ser uma festividade que faz parte do calendário anual. Porém, esta festa precisa ser realizada com muita responsabilidade por todos os envolvidos”, finaliza Castelo.