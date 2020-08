Carnaval de Corumbá passa a ser patrimônio imaterial de Mato Grosso do Sul

A tradicional festa de carnaval do município de Corumbá agora é considerada patrimônio imaterial, histórico, artístico e cultural de Mato Grosso do Sul - (Foto: Prefeitura de Corumbá)

A tradicional festa de carnaval do município de Corumbá agora é considerada patrimônio imaterial, histórico, artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. O reconhecimento foi publicado nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial da Casa de Leis por meio do Decreto Legislativo 675/2020. A iniciativa de transformar o evento corumbaense em patrimônio do Estado veio por meio de projeto apresentado pelo deputado Evander Vendramini (PP).

“Tornar o carnaval corumbaense patrimônio cultural vai determinar sua salvaguarda, garantindo sua continuidade e preservação, de forma a assegurar que as gerações futuras conheçam seu passado, tradições, história, costumes, cultura e identidade”, afirmou o autor do projeto.

O parlamentar agradeceu os votos de aprovação ao projeto e lembrou da importância da festa para a população corumbaense. “O Carnaval de Corumbá, assim como a Festa de São João, além de proporcionarem diversão, desenvolvem a região, geram renda para a população e incentivam a economia local. O carnaval corumbaense é a folia mais organizada do Estado e a mais bonita do Brasil”, ressaltou o deputado.