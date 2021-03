Escritora Carmem Eugenio realiza pré-lançamento de livro 'Escartelate, Poesia em Toda Esquina'

O livro tem o nome de "Escartelate" em homenagem à sua avó paterna, que também se chamava Carmen Eugenio - (Foto: Reprodução)

Para as pessoas mais otimistas, do tempo livre e o isolamento social floresceram a leitura. Para a escritora Carmen Eugenio não foi diferente. A profissional fez o pré-lançamento seu primeiro livro de poesias “Escartelate, Poesia em Toda Esquina”, pela Editora Life. Devido o avanço da pandemia, ainda não há uma data específica do lançamento, mas a previsão é para abril.

O livro tem o nome de “Escartelate” em homenagem à sua avó paterna, que também se chamava Carmen Eugenio. Para Carmen, a arte salva e a poesia adoça a vida. “Poesia em Toda Esquina, porque todos os lugares, pessoas, objetos, cheiros e sabores inspiram um poeta. O livro chega para incentivar os novos escritores, principalmente na pandemia, onde a leitura e a escrita podem desempenhar um papel fundamental”.

Carmen inaugurou um grupo com o nome, “Poesia em Toda Esquina”, com a intenção de torná-lo um movimento com a expressiva participação de poetas consagrados e poetas estreantes que divulgam suas poesias para um público cada vez maior e, também, para publicação de antologias e realização de saraus, virtuais e presenciais.

Capa do livro

Ainda segundo a poetisa, seus poemas nascem da sua própria experiência de vida, de suas impressões, espiritualidade, da forma como vê o mundo, a vida e vicissitudes. “As palavras fluem a partir de toda inspiração e experiência que desperta seu universo sensorial e cada poema estreia pleno, às vezes brisa, às vezes imperativo”, destaca.

“Campo Grande é um imenso celeiro da poesia. Aqui há poetas com obras singulares e riquíssimas. Há Academias de Letras, há a União Brasileira de Escritores, há coletivos, o Slam que envolve os jovens, há editoras. E todos esses movimentos contam com o expressivo apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Todos engajados para o fomento da arte, da cultura e da produção literária”, diz Carmen.

Quando indagada sobre um de seus poemas que mais lhe chamou a atenção, a escritora ressaltou “Acolhida”. “Ela fala sobre as amizades, que forçam a caminhada e a existência. Precisamos anular o ego”. A autora conta ainda que um segundo livro já está quase pronto, e faz questão de parte da renda do livro, ser encaminhada para o projeto “Poesia em Toda Esquina”.

Para adquirir um exemplar é só clicar neste link. Parte da renda será revertida para a publicação da antologia “Poesia Em Toda Esquina”, com a poesia de novos autores e também autores consagrados, que participam do grupo no Facebook.