Cardápio Seresteiro tem edição especial em alusão ao Natal

Seguindo todos os protocolos de biossegurança, o Cardápio Seresteiro tem sua última edição do ano nesta sexta-feira (18), às 18h30, na Praça dos Imigrantes - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Seguindo todos os protocolos de biossegurança, o Cardápio Seresteiro tem sua última edição do ano nesta sexta-feira (18), às 18h30, na Praça dos Imigrantes, em alusão à época mais alegre do ano, o Natal.

Decorada especialmente na temática, a Praça dos Imigrantes terá mesas dispostas com distanciamento seguro e limitação de capacidade, conforme prevê o decreto municipal 14.551 de 4 de dezembro de 2020. Haverá aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel e obrigatoriedade no uso de máscara de proteção individual.

Com direção musical de Greg Antunes, o Cardápio Seresteiro conta com participação especial do Quinteto da Banda Municipal Maestro Ulisses Conceição. O maestro Marcos Bezerra assume os teclados e saxofone.

O Cardápio Seresteiro abre espaço para outros músicos seresteiros se apresentarem. “É o momento da semana que os campo-grandenses tiram para reviver os tempos gloriosos da seresta e é um prazer poder oferecer essa oportunidade, com toda a segurança necessária, à população”, pontua o secretário de Cultura e Turismo, Max Freitas.

As lojas de artesanato da Praça dos Imigrantes estarão abertas para comercialização de artigos natalinos, artesanatos e produtos orgânicos. O público também pode se deliciar com os pratos regionais que estarão sendo vendidos no Cardápio Seresteiro.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).