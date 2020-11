Cardápio Seresteiro retorna em formato que atende as normas de biossegurança

Em cada mesa distribuída pela Praça, haverá um cardápio com 250 músicas de seresta - (Foto: Divulgação/PMCG)

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promove a primeira edição do Cardápio Seresteiro 2020 em um novo formato: com mesas dispostas para o público, limitação de capacidade de pessoas e respeito das normas de biossegurança. O evento acontece nesta sexta-feira, 27, às 19h, na Praça dos Imigrantes, com entrada gratuita.

O show fica por conta do músico coordenador Greg Antunes, que reproduz canções de grandes nomes da seresta como Lupicínio Rodrigues, Nelson Gonçalves, Aguinaldo Timóteo, Vicente Celestino, Noel Rosa e Emilinha Borba. Nos teclados e saxofone, o maestro Marcos Bezerra, abrilhanta ainda mais a noite. Músicos podem participar das apresentações desde que não fujam do tema da seresta.

Em cada mesa distribuída pela Praça, haverá um cardápio com 250 músicas de seresta, que poderão serão escolhidas e pedidas para serem tocadas.

“Esse é um evento que sempre foi pensado com muito carinho para Campo Grande. Vivemos momentos difíceis com essa pandemia, por isso adaptamos essa noite tão romântica para que a população posso usufruir, com segurança, da música de seresta”, pontua o secretário Max Freitas.

Na manhã da quinta-feira, a Praça dos imigrantes passou por nebulização a frio afim de trazer ainda mais segurança para o público.

As lojas de artesanato da Praça dos Imigrantes estarão abertas para comercialização de artigos natalinos, artesanatos e produtos orgânicos. O público também pode se deliciar com os pratos regionais que estarão sendo vendidos no Cardápio Seresteiro.

Serviço – A Praça dos Imigrantes está localizada na rua Joaquim Murtinho esquina com a Rui Barbosa. Recomenda-se chegar cedo pois haverá limitação de público. É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual.