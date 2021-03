Canção inédita de Vander Lee é lançada no dia em que o compositor faria 55 anos

O cantor e compositor mineiro Vander Lee - (Foto: Tiago Queiroz/ Estadão)

O cantor e compositor Vander Lee, morto aos 50 anos em 2016, costumava fazer registros em áudio de suas obras. Exatamente por essa sua forma de guardar as canções é que o público será brindado por uma música inédita nesta quarta-feira, 3, dia em que o mineiro de Belo Horizonte faria 55 anos. A Vida Não São Flores será lançada em todas as plataformas.

O single será acompanhado por um lyric vídeo criado por Guili Seara com base no manuscrito original da letra, unindo a fotos, colagens e imagens de arquivo para montar a animação. A base da gravação tem a voz de Vander Lee, com produção musical de Felipe Fantoni, mixagem de Walter Costa, masterização de Leonardo Nakabayashi (Shina). O arranjo de cordas tem a assinatura de Eneias Xavier (elétrico e teclados), produtor dos dois últimos álbuns de Lee, o baixo ficou por conta de Felipe Fantoni, Richard Neves no mellotron e teclado e Helton Lima, bateria.

Haverá ainda dois outros projetos que serão lançados dentro das homenagens a Vander Lee. Será o caso do álbum Canta Vander Lee, da cantora Laura Catarina, filha do compositor, e um concerto da Orquestra Ouro Preto (MG), com as canções do disco No Balanço do Balaio, o segundo da carreira do músico mineiro.

Trajetória

Nascido em 3 de março em Belo Horizonte, Minas Gerais, Vander Lee começou sua trajetória na música tocando em bares e participando de festivais, nos anos 1980. O impulso na carreira se deu ao ficar em segundo lugar no festival Canta Minas, em 1996, com a música Gente Não é de Cor. Daí surgiu a oportunidade para gravar o primeiro CD Vanderly, que era como assinava seu nome no início. A partir do segundo álbum, No Balanço do Balaio, passa a assinar como Vander Lee.

Foi apadrinhado por Elza Soares, que incluiu em seu repertório a música Subindo a Ladeira (parceria com Rossana Decelso), o que fez com que Vander Lee participasse de shows da cantora em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

E foi conquistando intérpretes pelo Brasil, com canções gravadas por nomes como Alcione, Ana Vilela, César Menotti e Fabiano, Chico Lobo, Daniela Mercury, Dudu Nicácio, Elba Ramalho, Elza Soares, Fábio Júnior, Flávio Venturini, Gal Costa, Ivânia Catarina, Laura Catarina, Leila Pinheiro, Lokua Kanza, Luiza Possi, Lula Ribeiro e Fernanda Takai, Marcos Catarina, Margareth Menezes, Maria Bethânia, Maria Eugênia, Mariene de Castro, Vanusa e Zeca Baleiro.

Confira a letra da nova canção:

A vida não são flores (Vander Lee)

Todo mundo quer fazer sucesso

Mas ninguém quer pagar o preço

Todo mundo quer o faz de conta

Mas quem vai pagar a conta?

Todo mundo quer o impossível

Mas alguém tem que correr perigo

Todo mundo quer beber comigo

Mas quem vai me levantar quando eu cair?

A vida não são flores baby

A vida são dores também

A vida não são flores baby

A vida são dores também

Pra toda delícia, há censura

Pra toda entrada, há saída

Pra toda razão, há loucura

Pra todo peso, há medida

Todo mundo quer dormir juntinho

Mas ninguém quer acordar com o ronco

Todo mundo quer comer o fruto

Mas ninguém quer subir no tronco

Todo mundo quer viver de amor

Mas ninguém quer o sacrifício

Todo mundo cobra (quer) o meu sorriso

Mas quem vai estar por perto quando a dor chegar?

A vida não são flores baby

A vida são dores também

A vida não são só flores baby

São dores também

Pra toda delícia, há censura

Pra toda entrada, há saída

Pra toda razão, há loucura

Pra todo peso, há medida.