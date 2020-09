Canal 'Viva' irá reprisar primeira temporada de Malhação, de 1995

O perfil na rede social do canal também publicou a abertura da primeira temporada de Malhação. - (Foto: Instagram/@canalviva)

Dá para imaginar que Malhação já está no ar há 25 anos? E para comemorar a ocasião, o canal Viva decidiu reprisar a primeira temporada da novela "teen", a partir da próxima segunda-feira, dia 21, às 16h. Exibida pela primeira vez em 1995, pela TV Globo, a trama adolescente fala sobre os dilemas dessa fase da vida, passando por relações interpessoais com colegas de escola, familiares e amigos.

Os conflitos amorosos sempre tiveram espaço em Malhação. No Instagram do Viva, é possível relembrar alguns momentos da novela. O perfil na rede social do canal também publicou a abertura da primeira temporada de Malhação.

Alguns dos personagens mais marcantes dessa temporada foram Mocotó, interpretado por André Marques, Dado, feito por Cláudio Heinrich, Danton Mello, como Héricles, Fernanda Rodrigues, como Luiza e Carolina Dieckmann, como July.