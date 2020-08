Canal Brasil mostra filmes exibidos em Veneza

Aproveitando que a edição 2020 do Festival de Veneza está chegando, o Canal Brasil preparou programação especial com a exibição de filmes que foram apresentados na mostra italiana em anos anteriores. Será uma grande oportunidade de conferir títulos nacionais e estrangeiros, que ganharam destaque nesse que é um dos mais tradicionais festivais de cinema do mundo. Então, preparem-se, pois a mostra começa nesta sexta-feira, 28, e vai até o dia 13 de setembro, sempre de sexta a domingo, às 23h15.

E o filme escolhido para abrir o especial é Boi Neon (2016), de Gabriel Mascaro, com Juliano Cazarré. No sábado, vai ao ar Deslembro (2019), de Flávia Castro, com Jeanne Boudier, e, no domingo, tem a estreia de Nico, 1988 (2018), de Susanna Nicchiarelli, com Trine Dyrholm. Depois, na sexta seguinte, dia 4, será exibido O Céu de Suely (2006), de Karim Aïnouz, com Hermila Guedes; no dia 5, Cleópatra (2008), de Júlio Bressane, com Alessandra Negrini; no dia 6, O Insulto (2018), de Ziad Doueiri, com Adel Karam.

Fechando a mostra, serão apresentados Domingo, de Fellipe Barbosa e Clara Linhart, na sexta, dia 11; Mate-me Por Favor, de Anita Rocha da Silveira, no sábado, dia 12; e Não Estou Lá, de Todd Haynes, no domingo, dia 13.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.