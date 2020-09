Bolonhesa e sua Trupe trazem releitura ecológica de um clássico para Teatro Arena Bosque

Bolonhesa e Sua Trupe pretendem repetir esse feito no próximo domingo (6) - (Foto: Divulgação/Assessoria)

As duas primeiras sessões do Arena Bosque Drive-In foram um sucesso, reunindo 240 carros, e mais de 700 espectadores em uma experiência totalmente diferente: assistir teatro, feito por um grupo regional, na segurança e conforto de seus carros.

Bolonhesa e Sua Trupe pretendem repetir esse feito no próximo domingo (6) com a sua versão de Chapeuzinho Vermelho, escrita por Charles Perrault e depois adaptada pelos Irmãos Grimm. A história atravessou muitas gerações e é conhecida no mundo inteiro, mas, na versão adaptada pela Cia Teatro do Mundo, existem algumas mudanças no enredo. Com uma mensagem ecológica, a trupe do Bolonhesa apresenta o Lobo Guará, que está em perigo de extinção. Nessa versão divertida e cheia de lições ambientais, a trupe do Bolonhesa cria um espetáculo emocionante em que todos terminam felizes para sempre.

Serão duas sessões, às 16h e 17h. Elas são gratuitas e acontecem no Bosque Drive-In, com estrutura moderna e completa, no estacionamento do shopping. O grande destaque fica também para a questão da biossegurança. Não é necessário descer do carro durante toda a apresentação, além do mais, na chegada, há aferição de temperatura de todos os participantes e a equipe técnica usa todos os EPIs necessários.

Ingressos - Para garantir seu ingresso basta chegar com 30 minutos de antecedência a cada sessão na data do evento, ou fazer seu cadastro on-line pelas redes sociais do Shopping, o local onde cada carro ficará estacionado será determinado pela ordem de chegada. O Arena Bosque Drive-in será realizado no setor "C" do estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Sobre o projeto - O Arena Bosque foi criado em 2015 e desde então contou com apresentações variadas a cada mês, porém, devido às medidas de biossegurança, suas atividades foram suspensas e agora retornam no modelo drive-in com toda segurança necessária para garantir a animação da criançada. O projeto Arena Bosque tem como objetivo proporcionar entretenimento e cultura de forma gratuita.