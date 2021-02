Bloco on-line do Cordão Valu de Campo Grande será transmitido a partir deste sábado

Cordão Valu em Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Diferente das outras edições o Cordão Valu, bloco mais tradicional de Campo Grande, será de forma totalmente on-line neste ano e transmitido pelas redes sociais.

O Carnaval virtual será transmitido pelas redes sociais do Cordão – YouTube, Facebook e Instagram – neste sábado (13) e na terça-feira (16), às 19 horas, em parceria com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Para garantir a segurança de todos os envolvidos e evitar aglomerações, as medidas de prevenção foram reforçadas, por isso a transmissão será feita de um estúdio, com a presença somente dos artistas convidados, e não haverá mais o corso carnavalesco.

“Em 2021 o Cordão Valu vai fazer um Carnaval de maneira consciente, pois entendemos que realmente não é o momento de aglomeração. Para não perder a alegria e o prazer de fazer a brincadeira, vamos fazer tudo on-line e pular essa festa de maneira segura e responsável: cada um na sua casa e o Cordão Valu na casa de todo mundo”, comenta Silvana Valu, fundadora do bloco.

No sábado, quem anima a live é a Charanga do Cordão Valu, banda de sopro responsável pelas marchinhas do Cordão Valu, com participações especiais de Edir Valu, Marta Cel, Bateria da Igrejinha e a Corte Carnavalesca de Campo Grande.

Na terça-feira quem conduz o samba é o Grupo Sampri. “Em respeito a todas as famílias que perderam entes queridos, o Cordão Valu entende que é um momento delicado, em que precisamos ter consciência e responsabilidade. Esperamos pela vacina para todos e pelo fim da pandemia para aí sim fazermos uma grande festa de reencontro, com muitos abraços”, finaliza Silvana.

Serviço