Biblioteca de São Paulo promove contação de histórias online

A atividade é gratuita. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

A Biblioteca de São Paulo (BSP) promove a partir deste sábado (25) a atividade “Histórias para sonhar no dia de hoje”, dentro da programação online Hora do Conto Interativa. Serão quatro encontros para a contação de histórias, marcados para os dias 25 de julho, 1º, 8 e 15 de agosto, sempre às 16h, e com 45 minutos de duração. A atividade é gratuita.

Neste sábado (25), a contadora de histórias e escritora Kiara Terra convida os participantes para mostrar com o que brincam e seus livros. Ao final, os participantes vão descobrir o brinquedo mais legal do mundo com a história do protagonista do livro João Felizardo – O Rei dos Negócios, de Angela Lago.

Na semana seguinte (1º), a contação da história da garça e do rinoceronte, conto original de Kiara, vai estimular que os participantes mostrem suas fotos mais importantes e contem as histórias delas.

No dia 8 de agosto, os participantes serão convidados a descobrir os países secretos, escondidos dentro de sua própria casa. Ao final, a viagem acontecerá por meio de histórias de tradição oral do Brasil, a partir do livro Histórias à brasileira, de Ana Maria Machado.

No último dia da programação, as histórias de Kiara Terra encontram as aventuras da convidada Priscila Jácomo em uma sessão surpresa que terá referências do livro Selvagem, de Emily Hughes.

As inscrições devem ser feitas pelo site da biblioteca. As vagas são limitadas e os interessados podem escolher de quais encontros querem participar.