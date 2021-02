'BBB21': Globo nega caso de covid-19 no reality show

Os telespectadores do Big Brother Brasil 21 levantaram a suspeita de surto de covid-19 na casa. Na tarde de segunda-feira, 22, Caio Afiune relatou que não estava sentindo gosto da comida, um dos sintomas mais característicos da doença. Os internautas também notaram que Camilla de Lucas está com tosse seca e pode ter se contaminado. No dia seguinte, Carla Diaz afirmou que também estava com dificuldade de sentir cheiro. A assessoria da Rede Globo enviou uma declaração ao Estadão negando que haja casos de coronavírus na casa.

"Por precaução e seguindo o protocolo de segurança, todos foram testados na manhã de quarta-feira, algo que já aconteceu anteriormente e pode se repetir, garantindo que a rotina de cuidados e protocolos preventivos ao COVID-19 sejam respeitados. Todos os resultados apontaram que os participantes negativaram para a presença de Covid 19. Lembramos que os brothers seguem sendo acompanhados pela equipe médica do programa durante todo o confinamento", esclareceu a assessoria.

O goiano se machucou na Prova do Líder e foi atendido pela equipe médica do programa na quinta-feira, 18. Diagnosticado com uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, está tomando remédios para seguir no programa.

Caio estava na cozinha com Fiuk, que preparava um frango, e pediu para o brother provar. "Eu tô tomando muito remédio, já não sinto gosto de nada. A textura do frango está linda, eu sinto gosto, mas muito pouco", confessou. "Eu não ia falar nada, mas a boca está amargando, tudo amarga. Mas o frango deve estar muito bom, suculento".

Além do fazendeiro, Arthur Picoli também se machucou na Prova do Líder. Na segunda parte da tarefa, o capixaba deslocou o ombro e teve de ser atendido pela equipe socorrista.

Nas redes sociais, o público se mostrou preocupado com os participantes diante da pandemia que já matou quase 250 mil pessoas no Brasil. O apresentador Tiago Leifert já declarou diversas vezes que o programa está seguindo as regras de segurança para prevenção da covid-19. Nesta edição, os participantes ficaram isolados antes da entrada na casa para garantir que ninguém estivesse doente.