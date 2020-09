Band divulga participantes do 10º episódio do 'MasterChef 2020'

Os participantes do 10º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020 - (Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação)

Os participantes do 10º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil foram divulgados pela Band nesta sexta-feira, 11. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa.

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson.

Conheça os participantes do 9º episódio do MasterChef Brasil em 2020 abaixo:

THALLES

Fotógrafo. Estudou em Los Angeles e Buenos Aires;

SALVADOR

Cozinha há 35 anos e é bastante competitivo;

ROSANA

Tem o sonho de abrir uma casa de café e bolos com as receitas de sua mãe;

ROBERTA

Aprendeu a cozinhar aos oito anos, observando a mãe;

PAMELA

Gosta de cozinhar com ingredientes do Pará, como tucupi e jambu;

KARINA

Trabalha com marketing digital e é professora universitária, além de ter um blog sobre turismo;

GABRIEL

Médico cardiologista. Saiu da Bahia aos 16 anos para estudar;

BRUNO

De Camaçari, na Bahia, cresceu plantando quiabo, mandioca e melancia.