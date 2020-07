Festa de Nossa Senhora da Abadia entra para o Calendário Oficial

Nossa Senho de Abadia é padroeira do município de Sidrolândia - (Foto: Reprodução)

A Festa de Nossa Senhora da Abadia, padroeira do município de Sidrolândia entra a partir desta terça-feira (28) no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, com a publicação da Lei 5.544/2020 no Diário Oficial do Executivo.

A nova lei foi proposta pelo deputado Gerson Claro (PP), que justificou que o evento é “uma manifestação religiosa, artística e cultural muito apreciada pela população local, e por turistas, que impulsiona o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda”.

A data incluída no Calendário, a ser comemorada anualmente a festa, é o dia 15 de agosto e, se realizada este ano, será a 64ª edição do evento.