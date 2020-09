Autocine deste fim de semana tem muita contação de história

A reativação do Autocine UFMS foi possível por meio de iniciativa conjunta da UFMS, Fundação de Cultura e Governo de Mato Grosso do Sul, contando ainda com o apoio do Serviço Social do Comércio de MS - (Foto: Divulgação)

O Autocine deste domingo (27) vai inovar e trazer uma série de contação de histórias. Serão exibidos dois vídeos. Em um deles, o grupo de Arte Deac, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, trata sobre a lenda da vitória-régia. Também serão exibidas seis histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo que integram a primeira temporada do projeto Contos e Parlendas.

A vitória-régia é uma planta aquática e a lenda sobre como surgiu a planta é de origem tupi-guarani, muito conhecida na Amazônia. Segundo a lenda, quando a lua se escondia levava com ela uma linda índia que era transformada em estrela. Uma noite, ao ver o reflexo da lua no lago, uma índia se atirou nas águas, por acreditar que a lua iria levá-la e desapareceu. A lua, que era um deus para os indígenas, decide transformar a índia em uma estrela diferente e, assim, teria surgido a vitória-régia, que apresenta lindas flores que se abrem apenas durante a noite.

Com 40 minutos de duração, o vídeo do Contos e Parlendas mistura contação de histórias, desenhos e animação gráfica, feitos por Talissa Costa, Paolo de Souza, Sarah Caires, Luiza Strauss e Laila Arêde. A produção é de Camila Moroshi em parceria com a produtora de Campo Grande Vaca Azul. Conta com a participação da atriz Moira Junqueira, música de Eduardo Virgílio e tradução de libras por Rafaella Sessenta.

Ambos os filmes são de classificação livre. Será realizada uma única sessão às 18h.