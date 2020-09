Autocine da UFMS vai exibir comédia "Billi Pig" neste fim de semana

Para este domingo (20), o Autocine da UFMS traz o longa-metragem nacional Billi Pig protagonizado por Grazi Massafera, Selton Mello e Milton Gonçalves - (Foto: Divulgação)

Para este domingo (20), o Autocine da UFMS traz o longa-metragem nacional Billi Pig protagonizado por Grazi Massafera, Selton Mello e Milton Gonçalves.

O longa conta a história da aspirante a atriz Marivalda (Grazi Massafera), seu marido Wanderley (Selton Mello) – um corretor de seguros falido – e um falso padre Roberval (Milton Gonçalves), que fazem de tudo para se dar bem na vida. Porém, eles acabam nas mãos do chefe do tráfico, a quem prometem salvar a vida de sua filha, atingida num tiroteio durante uma festa em São Cristóvão. Uma grande recompensa em dinheiro está em jogo e agora os três têm que correr atrás do milagre prometido. Em tom de comédia, um porco que fala é o grande conselheiro de Marivalda.

Cinema de carros

O Autocine da UFMS foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Pertencia à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e contratar funcionários. O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da universidade. Ficou mais de 30 anos desativado e retornou de forma gratuita por causa da pandemia de coronavírus.

Serviço

Autocine da UFMS

Data: 20/09 - Domingo

Horário: 18h

Local: UFMS - Av. Costa & Silva, S/N

Ingressos: Os ingressos para a sessão deste domingo devem ser retirados na Praça dos Imigrantes que está situada na esquina da Rua Rui Barbosa com a Joaquim Murtinho. Horário: entre 8h e 13h30.

Mais informações: (67) 3316-9157 ou (67) 4042-1313, ramal 4307.