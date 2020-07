Ator global traz para MS curso sobre técnicas de dramaturgia e audiovisual

O ator Helder Gattely - (Foto: João Lisboa)

Já pensou em adquirir mais conhecimentos na parte audiovisual, voltadas para mercado da TV, cinema e publicidade? Está marcado para acontecer no dia 10 do mês que vem, o curso "Master Class Studio R", ministrado pelo ator, diretor de teatro, cinema e televisão, Helder Gattely, que está de mudança para Mato Grosso do Sul. O curso é composto por dez aulas, entre online e presencial. As vagas são limitadas.

Fazer o uso correto da palavra e do corpo no palco através de técnicas e ferramentas para tornar o artista mais consciente e aprimorar ainda mais o seu talento artístico. Este é o objetivo do curso. Ele é voltado para atores profissionais, atores amadores, não atores, empresários, políticos e todos que queiram aperfeiçoar suas qualidades para suprir às suas necessidades profissionais e pessoais.



Para os atores profissionais que fazem teatro essa é uma grande oportunidade de estudar a linguagem do audiovisual e se aprimorar. Ao final do curso, além do conhecimento, o ator ainda sai com o material para ser apresentado em castings de publicidade cinema e TV.

Como funciona? - O curso "Master Class Studio R" é composto por dez aulas, sendo nove online e uma presencial, com duração de uma hora e meia cada aula. Serão duas aulas por semana, totalizando pouco mais de um mês. O aluno irá receber dois monólogos que servirão de base para discutir e compreender as técnicas necessárias para cada linguagem. Com o custo de R$ 800, o aluno pode dividir em até duas vezes. Para quem pagar à vista o valor reduz para R$ 700.

Por conta da pandemia, o ator e diretor de teatro, cinema e televisão, Helder Gattely optou em fazer as aulas online. Contudo, a última aula será presencial e particular "No último dia de aula um dos monólogos será gravado individualmente com o meu auxílio em estúdio e depois entregue ao aluno para que ele tenha esse material profissional para ajudá-lo a entrar e a atuar no mercado do audiovisual", explica Gattely.

As vagas são limitadas

Sobre Helder Gattely - Trabalha há 25 anos na área artística. Destes, 20 anos dedicados profissionalmente. Na televisão, fez oficina de atores da rede Globo onde surgiram convites para atuar em vários programas e novelas. Atuou nas novelas globais 'Negócio da China' e 'Páginas da Vida', além dos seriados 'Minha Nada Mole Vida' e 'Sítio do Picapau Amarelo', e do programa 'Linha Direta'.

O artista trabalhou ainda como preparador de elenco dos programas 'Toma Lá Da Cá', de Miguel Falabella, e 'Malhação'. Helder fez também a oficina de atores da rede Record de Televisão onde assinou um contrato de seis anos com a emissora. Lá participou de várias minisséries importantes como "Rei Davi", com o personagem Abiatar, "José do Egito", com o personagem Hira, além da minissérie "Milagres de Jesus".



Como ator de teatro tem em seu currículo mais de 50 espetáculos, tendo recebido, inclusive, vários prêmios importantes no estado do Paraná. Helder Gattely prepara atores e não atores para trabalhos no teatro, cinema e TV. Como diretor e roteirista, já dirigiu curtas metragens, documentários e videoclipes de cantores como Lexa, Christian Chávez, Apollo e Vell Rodrigues. Mais informações e reservas pelos telefones 67. 99276-6252 e 99256-0241.

Serviço

Curso "Master Class Sttudio R"

Data: 10 de agosto (segunda-feira)

Quantidade: 10 aulas (9 online + 1 presencial)

Local das aulas online: Via WhatsApp ou Meet

Quantidade de vagas: 10

Valor: R$ 800 dividido em duas vezes ou R$ 700 à vista.

Duração: 40 dias