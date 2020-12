'As Boas Maneiras' atualiza o mito do lobisomem

Um dos melhores exemplos de cinema de gênero produzidos no Brasil nos últimos anos, de Marco Dutra e Juliana Rojas. Grávida contrata mulher para assisti-la. Nasce o bebê lobisomem, que a doméstica tentará proteger a todo custo. A par de sua excelência, o filme passa justamente na quinta, 10, quando estreia o novo filme de Dutra, Todos os Mortos. Tudo começou com um sonho de Dutra. Duas mulheres que vivem num lugar isolado e criam um bebê monstruoso.

Com temas como racismo e discriminação, As Boas Maneiras atualiza mito do lobisomem. O visual não é só elaborado - o filme, de 2017, projeta uma São Paulo fantasmagórica como você talvez nunca tenha visto. Tem também um clima perturbador.

A química entre as atrizes Isabél Zuaa e Marjorie Estiano intensifica a ousadia de certas cenas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.