Artistas lamentam a morte de Chica Xavier e prestam homenagens

Henri Castelli homenageou Chica Xavier neste sábado, 8 - (Foto: Reprodução Instagram/ @henricastelli)

Muitos artistas usaram as redes sociais neste sábado, 8, para lamentar a morte de Chica Xavier e fazer homenagens para atriz que morreu aos 88 anos neste sábado, 8, vítima de um câncer de pulmão.

Lázaro Ramos contou que trabalhou com a atriz que era sua inspiração. "Hoje as lágrimas correm como um rio. Dona Chica Xavier é uma das pessoas mais especiais que conheci na vida. Quando ainda na Bahia eu sonhava em ser ator era ela uma das minhas inspirações. Cheguei ao Rio e tive o privilégio de trabalhar com ela e generosamente como fazia com todos ela me acolheu, me passou ensinamentos", escreveu o ator.

Taís Araújo, mulher do ator, também prestou sua homenagem e lembrou da família da atriz. "Que Deus conforte seu companheiro por mais de 60 anos, o senhor Clementino Kelé, seus netos Luana Xavier, Ernesto Xavier e toda a família de sangue e de santo", escreveu.

Fernanda Paes Leme também se preocupou com os familiares de Chica e, em especial com sua neta Luana Xavier. "Minha amiga irmã, Luana, amo você e estou contigo e todos os seus nesse momento tão difícil. Que sua vó descanse em paz agora", publicou.

Henri Castelli destacou a caridade, altruísmo e bondade de Chica Xavier. "Sei que rezava por mim e por muita gente sem mesmo a pessoa pedir e saber!"

"Hoje você nos deixa com a saudade no coração de tudo que herdamos de ti", escreveu Solange Couto.