Arlindo Grund comemora 27 anos de casado com Fábio Paiva

O apresentador do programa Esquadrão da Moda, no SBT, usou as redes sociais para se declarar ao marido. Arlindo Grund e Fábio Paiva estão casados há 27 anos.

Discreto, o especialista em moda raramente faz publicações pessoais no Instagram. No entanto, nesta segunda-feira, 10, ele fez uma declaração de amor ao companheiro.

"Tanto tempo juntos... Viver assim é muito bom! Ao longo de mais de duas décadas temos muitas histórias para contar. Te amo, Fabio", escreveu Arlindo Grund com as hashtags '27 anos' e 'Arlindo Ama'.

No Dia dos Namorados deste ano, o apresentador fez uma declaração à Fábio Paiva. "São tantos anos juntos. Já passamos por tantas coisas... E temos força e amor para muito mais. Feliz Dia Todos Os Dias. Amo você", escreveu na foto no Instagram.