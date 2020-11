Após cinco meses, Autocine vai realizar última edição neste fim de semana

O Autocine - (Foto: Divulgação)

Após cinco meses, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou a última edição do Autocine para este domingo (29). Em sua última edição, o Autocine vai realizar a sessão às 18h, com a exibição do filme "Nosso Lar".

Diferente das últimas edições não haverá distribuição de ingressos antecipadamente. Os interessados podem se dirigir diretamente ao Autocine UFMS, com pelo menos 30 minutos de antecedência, pois há limite máximo de carros.

Nosso Lar é um filme brasileiro lançado em 2010, enquadrado nos gêneros drama e espiritismo, e escrito e dirigido por Wagner de Assis. O roteiro foi baseado no livro homônimo, de 1944, psicografado pelo médium Chico Xavier, sob a influência do espírito André Luiz. Sucesso de bilheteria, visto por mais de quatro milhões de pessoas nos cinemas brasileiros, tem no seu elenco o ator Renato Prieto, que faz o papel do personagem principal de André Luiz, além de renomados como Othon Bastos, Ana Rosa e Paulo Goulart, dentre outros.

O Autocine (drive in) foi criado em 1972 e apesar de funcionar dentro da Universidade, inicialmente pertencia à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar os funcionários. O local funcionou até 1989, quando foi desativado.

Além do espaço para carros havia uma arquibancada para quem ia a pé. O Autocine também possuía lanchonete, sala de projeção, pátio com postes em formato de chapéus onde ficavam os alto-falantes, o telão de cinema, portaria e bilheteria.

A reativação do Autocine UFMS foi possível por meio de iniciativa conjunta da UFMS e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Prefeitura de Campo Grande e da Fundação de Cultura/Governo de Mato Grosso do Sul, contando ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e do Sesc MS.

A assessoria da UFMS foi procurada pela reportagem, mas até o momento não respondeu.