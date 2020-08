Anúncio da morte de Chadwick Boseman é o tuíte mais curtido da história

Chadwick Boseman - (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

O tuíte publicado no perfil oficial de Chadwick Boseman para anunciar a morte do ator tornou-se o mais curtido da história da rede social, confirmou o Twitter neste sábado, 29.

"Tuíte mais curtido de todos os tempos. Um tributo digno de rei", escreveu a empresa ao comunicar o recorde.

No dia 28 de agosto, às 23h11 (horário de Brasília), a conta de Boseman compartilhou uma foto dele em preto e branco e um comunicado sobre a morte dele.

"É com imensurável pesar que nós confirmamos o falecimento de Chadwick Boseman", diz o início da nota.

Até o horário de publicação desta reportagem, o tuíte já tinha sido curtido por mais de 6,9 milhões de pessoas, além de registrar mais de 3 milhões de retuítes e 159 mil comentários.

O recorde anterior foi uma publicação feita por Barack Obama, em agosto de 2017, referente a um ataque com automóvel a manifestantes contrários a uma marcha de extrema direita em Charlottesville, nos Estados Unidos. O ex-presidente do país tuitou uma frase de Nelson Mandela, que teve 4,3 milhões de curtidas.

Chadwick Boseman morreu em decorrência de um câncer de cólon, diagnosticado já em fase 3 há quatro anos. Segundo o comunicado, ele continuou trabalhando "durante e entre incontáveis cirurgias e quimioterapia". Personalidades do cinema, da política e do esporte homenagearam o ator e desenhistas prestaram um tributo a ele com imagens em diferentes estilos.