Anitta está internada com infecção alimentar e sem previsão de alta

Anitta está internada em um hospital no Rio de Janeiro, desde ontem, quarta-feira, 16, devido a uma infecção alimentar. Segundo informações da assessoria de imprensa da cantora, ela ainda não tem previsão de alta.

O diagnóstico foi feito após a artista se sentir mal em sua casa e realizar uma série de exames. "Anitta está sob cuidados médicos, recebendo medicação e hidratação. A cantora, ainda sem previsão de alta, passara´ mais esta noite no hospital", escreveu a equipe em última atualização sobre o estado de saúde de Anitta.

Renan Machado, um dos irmãos da funkeira, compartilhou uma série de stories também nesta quarta-feira, 17, para negar as especulações de que ela estaria com covid-19, divulgando inclusive o exame que ela fez, com resultado negativo.

"Sim, minha irmã está internada, sendo medicada e sendo tratada. Queria esclarecer que não é covid. Assim que ela chegou aqui, ela foi testada, deu negativo e está sendo tratada. Tá tudo certo", disse Renan.

"Só estou vindo aqui para acabar com essas especulações e pedir um pouco de respeito a ela, para que ela possa se recuperar bem e sair daqui hospital", finalizou o irmão da cantora.

Apesar da internação, Anitta recebeu uma boa notícia ontem: ela foi indicada pela revista norte-americana Time como uma das 100 líderes emergentes que estão definindo o futuro global, integrando a lista Time 100 Next 2021. No Instagram, a artista escreveu: "Estou muito honrada em fazer parte deste grupo".