Animação 31 minutos é atração do Autocine deste domingo

Hoje (16) é dia de drive-in. A sessão da animação infantil 31 minutos, no Autocine, começa às 18h, mas vale lembrar: é preciso chegar com 30 minutos de antecedência. O evento é uma realização do Governo do Estado, por meio de sua Fundação de Cultura, em parceria com a UFMS, Prefeitura de Campo Grande (Sectur e Sisep) com o apoio do Sesc.

31 minutos (2008/84min/classificação livre) conta a história de Juanín produtor do famoso noticiário de TV 31 Minutos, e o último de sua espécie. Mal sabe ele que sua raridade desperta o interesse de Cachirula, uma malvada colecionadora de animais em extinção que precisa dele para completar sua exótica coleção. Com a ajuda de Tio Careca, ela inicia uma caçada pelo último membro dos juanines.

Vítima de um plano malévolo, Juanín é raptado e levado até o fantástico castelo de Cachirula, onde ela mantém prisioneiros todos os animais de sua coleção. A atrapalhada equipe do programa 31 Minutos iniciará uma busca alucinada pelo seu amigo e companheiro de trabalho, sem saber que precisarão enfrentar um verdadeiro exército para resgatar Juan.

O filme chileno co-produzido om o Brasil é uma aventura sobre a importância da amizade e o valor da liberdade. O ator Daniel de Oliveira empresta sua voz para Juanínl. Márcio Garcia e Guilherme Briggs se destacam como Tulio e Bodoque, enquanto Mariana Ximenes dá sua voz para Cachirula.

Os ingressos limitados foram distribuídos gratuitamente na Praça dos Imigrantes na sexta-feira (14).

Autocine

O Autocine foi criado em 1972 e funcionou durante 17 anos no mesmo local, ao lado do estádio Morenão. Inicialmente pertenceu à Rede Pedutti, responsável por escolher os filmes exibidos e por contratar funcionários, O valor da entrada era revertido para a compra de livros da Biblioteca Central da UFMS. Ficou mais de 30 anos desativado para, finalmente, o cinema drive in ter seu retorno de forma gratuita em Campo Grande.

FCMS