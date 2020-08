Andréa Beltrão ganha joias do acervo de Hebe Camargo

"Ganhei todas as joias. A família me deu de presente", revela Andréa Beltrão - (Foto: Estevam Avellar/TV Globo)

Andréa Beltrão recebeu joias da família da apresentadora Hebe Camargo. A atriz interpreta a apresentadora do SBT na série Hebe, que está disponível desde dezembro do ano passado na plataforma de streaming GloboPlay.

A apresentadora sempre exibia a exuberância das joias que possuía durante o programa que comandava na emissora de Silvio Santos e fora dela.

"Ganhei todas as joias. A família me deu de presente", revela Andréa Beltrão, que usou todos os adereços originais na fase bem-sucedida da carreira de Hebe.

A atriz surge na trama entre 1965 e 2012, ano da morte da apresentadora.

Em entrevista à revista Quem, Andréa conta que está acostumada com um visual mais confortável no dia a dia. Porém, durante a gravação da série, teve de se acostumar com o salto alto.