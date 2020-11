AMHASF realiza mutirões de regularização de dívidas e titularidade de imóveis nesta semana

AMHASF - (Foto: PMCG)

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) realiza, nesta quarta e quinta-feira, ações nos bairros para atendimento comunitário junto aos mutuários da Agência. Os mutirões têm a finalidade de levar à população os serviços de regularização de dívidas e titularidade dos imóveis pertencentes à carteira imobiliária da AMHASF.

Na quarta-feira (25) acontece dois mutirões simultaneamente. Paulo Coelho Machado e Jardim Canguru terá atendimento presencial no Centro Comunitário das 8 às 16 horas. No mesmo dia, será no Mário Covas, na Incubadora localizada na região, também das 8 às 16 horas.

No primeiro dia de mutirão, equipes da Agência notificarão 1.181 mutuários nas casas para que regularizem a sua situação contratual. A regularização de dívidas e titularidade dos imóveis é fundamental para que haja a continuidade aos programas habitacionais de interesse social.

Segundo dia – Já na quinta-feira (26) será a vez do mutirão no Vida Nova I, II e III, Tarsila do Amaral, Oscar Salazar e Coriolano Corrêa da Silva I e II. O atendimento acontece das 8 às 16 horas no Parque Tarsila do Amaral, Jardim Vida Nova.

Serão entregues mais 928 notificações nestes bairros no segundo dia de mutirão. No total, 2.109 mutuários serão notificados, já que possuem alguma pendência para regularização junto à Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários.

Para o diretor-presidente da AMHASF, Enéas Netto, essas ações também visam conscientizar os mutuários inadimplentes. “Essa inadimplência dos mutuários é um dos fatores que prejudicam a criação de novos programas habitacionais de interesse social. Temos mais de 42 mil famílias que também aguardam a oportunidade de ter uma moradia digna e, por isso, levamos os serviços essenciais de regularização de dívidas e titularidade in loco, nos bairros, junto à comunidade, para facilitar o atendimento e estimular a consciência de que, se cada um fizer a sua parte, todos serão beneficiados”, ressaltou.

Serviço:

Mutirão de regularização de dívidas e titularidade de imóveis

Data: 25 de novembro

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Incubadora Mário Covas – Rua Leandro da Silva Salina, 668.

Data; 26 de novembro

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Parque Tarsila do Amaral – Rua Santo Augusto S/N – Jardim Vida Nova.