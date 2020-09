Ambientalista Ailton Krenak recebe o Troféu Juca Pato 2020

Ailton Krenak foi escolhido para receber a homenagem de "Intelectual do Ano" - (Foto: Alberto César Araújo/Amazônia Real)

O ambientalista e líder indígena Ailton Krenak é o vencedor do 62º Troféu Juca Pato. Oferecido pela UBE (União Brasileira de Escritores), a premiação destacou o trabalho do escritor com a publicação de Ideias para Adiar o Fim do Mundo (Companhia das Letras).

Escolhido pelos sócios da UBE, por meio de votação, Krenak foi escolhido para receber a homenagem de "Intelectual do Ano", destinada à personalidade que "tenha publicado livro de repercussão nacional no ano anterior, em qualquer área do conhecimento, e contribuído para o desenvolvimento e prestígio do País, na defesa dos valores democráticos e republicanos", descreve o prêmio.

Antes da votação da UBE. O público participou indicando possível candidatos ao prêmio. Foram 54 indicados de todas as regiões do Brasil. O nome de Krenak concorreu com Djamila Ribeiro, Eliane Brum, Laurentino Gomes e Maria Valéria Rezende.

Ailton Krenak nasceu em 1953 em Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce. Aos dezessete anos de idade, mudou-se com sua família para o estado do Paraná, onde se alfabetizou e se tornou produtor gráfico e jornalista. Militante indígena, atuou contra o desastre ambiental em Bento Rodrigues, distrito da cidade mineira de Mariana.