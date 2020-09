Alunos da UEMS se apresentam no palco virtual do Itaú Cultural

A Cia AM(AR)TE, formada por alunos dos cursos de Artes Cênicas, Dança e Teatro da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) irá se apresentar no Ciclo de leituras do Palco Virtual - Itaú Cultural nesta segunda-feira (21), com a leitura dramática da peça Valongo, de autoria do professor Márcio Silveira dos Santos (UEMS).

O convite surgiu em um curso de Dramaturgia Negra que o professor Marcio participou pelo Itaú Cultural. “Uma das minhas dramaturgias foi selecionada para este ciclo, pela professora do curso e curadora das leituras, a dramaturga Dione Carlos, uma das mais ativas no país na área da escrita e pesquisa de Dramaturgia Negra. Quando recebi o convite para a realização de uma leitura dramática da peça que escrevi, a Valongo, pensei na hora em convidar as alunas e alunos do curso de Artes Cênicas da UEMS”, conta o professor Márcio.

A Cia AM(AR)TE é nova em Campo Grande, surgiu dentro dos cursos da UEMS. Iniciada em outubro de 2018, o Coletivo propõe-se a investigar a potência cênica, seja ela em dança, teatro, música, circo e/ou performance. “Pela estabelecida relação com a universidade, os integrantes da companhia também produzem artigos científicos que relatam e registram os processos criativos experimentados pelos mesmos”, se descreve o grupo.

A apresentação será dia 21/09, às 20h, dentro da programação Palco Virtual - Itaú Cultural. O evento é gratuito, mas necessário garantir ingresso virtual neste Link: https://www.itaucultural.org.br/secoes/agenda-cultural/palcovirtual/ciclo-leituras-traz-criacoes-produzidas-curso

Cultura na Pandemia

Para o professor Márcio Silveira Santos, “a apresentação é uma ótima oportunidade para mostrar o trabalho como professor e dramaturgo e para que os alunos do curso de Artes Cênicas, Dança e Teatro possam mostrar nossos esforços e pesquisas, que carregam um pouco daquilo que desenvolvemos nas aulas presenciais e remotas deste 2020. Nesses tempos difíceis em que vivemos e em plena pandemia da Covid-19, vejo como uma grande oportunidade. Passamos o último mês ensaiando, dentro do ambiente virtual claro, e percebo um trabalho potente que brota desses alunos dentro da Universidade; a maioria são da 3ª série do curso de Artes Cênicas e têm um longo e profícuo caminho pela frente”.

Valongo

A dramaturgia Valongo mostra por meio de uma performance ritual a realização simbólica de uma lavagem do Cais do Valongo. A protagonista, com sua força, voz e canto de um corpo-encruzilhada, evoca as memórias, elementos e energias do passado e presente, clama pela permanente resistência afro-diaspórica de luta por justiça e direitos. O texto também faz referência a fatos históricos e outros pontos do complexo escravagista dos séculos 18 e 19, localizado hoje na zona portuário do Rio de Janeiro, como o Lazareto, espaço aonde os negros que chegavam doentes eram curados ou morriam, e o Cemitério dos Pretos Novos. Vestígios de um dos piores momentos de atrocidades da história do país e da humanidade.

“O texto Valongo, referência ao cais no Rio de Janeiro, que recebia africanos escravizados nos séculos 18 e 19, aborda parte da história do Brasil que infelizmente ainda ecoa, e ocuparmos esses espaços de fala, de exposição da nossa arte, reverberando ações como de movimentos e debates sobre Vidas Negras importam, só tem a mostrar o valor e a necessidade latente da arte nos dias de hoje e a qualidade do que é produzido nos espaços do ensino superior”, explica Márcio Silveira.

Serviço:

Leitura Dramática da peça Valongo, no Ciclo de leituras do Palco Virtual - Itaú Cultural – com tradução para Libras

Data: 21/09/2020

Hora: 20h

Transmissão e ingressos, pelo link https://www.itaucultural.org.br/secoes/agenda-cultural/palcovirtual/ciclo-leituras-traz-criacoes-produzidas-curso

Classificação: Livre.

Ficha técnica da leitura dramática:

Dramaturgia e direção: Márcio Silveira dos Santos

Elenco: Cia Am(ar)te:

Bianca Marconato

Eduardo Bertulio

Emiliano Mateus

Isabela Lopes

Gabriel Mikyo

Gabriela Morais Lopes

Marcus Vinicius Perez

Natan Soares

Natasha Prado Muniz

Pedro Macêdo

Vitória Pavan

Vanessa Pereira dos Santos

Edição de vídeo: Natasha Prado Muniz

Edição de som: Natan Soares

Emmanuelly Castro dos Santos, UEMS