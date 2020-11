Adeus ano velho

Com o fim de ano se aproximando, a Globo anunciou o que terá em sua grade em dezembro, que não contará com o especial de Roberto Carlos. Mas o rei não deixará de animar a noite de seus fãs, pois será exibido, no dia 22, Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém, que foi capturado em 3D, com direção artística de Jayme Monjardim. Nessa mesma noite, entra em cena o ator e humorista Paulo Gustavo, com o inédito 220 Volts Especial de Fim de Ano.

Na noite da véspera de Natal, será apresentado um especial The Voice. E, na noite de Natal, 25, Fernanda Montenegro e sua filha Fernanda Torres retornam em episódio inédito de Amor e Sorte: Gilda, Lúcia e o Bode. Como de costume, o Domingão do Faustão, do dia 27, apresenta o Troféu Mario Lago.

No dia 29, Glória Maria e Sandra Annenberg comandam a Retrospectiva 2020. Encerrando o ano, dia 31, tem o Show da Virada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.