A Voz do Brasil tem edição especial em comemoração aos 85 anos

Programa de rádio estreou no dia 22 de julho de 1935 - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Programa de rádio mais antigo do país, A Voz do Brasil, da EBC, acompanhou e noticiou, de forma ininterrupta, as transformações da sociedade brasileira. O programa desta quarta-feira (22) terá uma edição especial e vai contar com a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Em oito décadas e meia, A Voz do Brasil apresentou notícias sobre 23 presidentes e cobriu 12 eleições presidenciais, e manteve-se no ar durante a vigência de cinco constituições (1934, 1937, 1946, 1967 e 1988).

O programa cobriu a deposição dos presidentes Getúlio Vargas (1945) e João Goulart (1964), o suicídio de Vargas (1954), a redemocratização do país em dois momentos (1946 e 1985), o impeachment e renúncia de Fernando Collor (1992) e o impeachment de Dilma Rousseff (2016).