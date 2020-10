A surpresa do Nobel

Tentar adivinhar quem vai levar o Prêmio Nobel de Literatura é um passatempo anual favorito entre jornalistas e leitores, na mesma proporção que quase todos os anos as previsões são incorretas. Em 2020, o ano em que qualquer esquema racional das coisas foi colocado em suspensão pelas circunstâncias, não será totalmente explosivo se o prêmio - a ser divulgado nesta quinta-feira, dia 8, às 8h da manhã no horário de Brasília - for para um latino-americano, ou, mais provavelmente, para um autor africano.

A única coisa certa é que os últimos três anos foram um escândalo para a Academia Sueca, a instituição que premia o Nobel de Literatura há cerca de 120 anos (foram 116 premiados, apenas 15 mulheres). Em 2017, o marido de uma afiliada foi acusado e depois condenado a dois anos de prisão por abuso sexual, a participação de sua mulher em esquemas de vazamentos de nomes para casas de apostas foi revelada e diversos membros deixaram seus postos na entidade, que foi reformulada.

Ano passado, o então presidente Anders Olsson deu (muitas) entrevistas dizendo que a Academia sabia do seu histórico díspar em gênero e raça, bem como em estar largamente concentrada em autores europeus - para então no mês seguinte dar o prêmio a dois autores europeus, um deles, Peter Handke, um autor austríaco igualmente admirado pelos seus escritos cerebrais e odiado por seu apoio ao genocídio na Bósnia na Guerra da Sérvia.

Então, como todas as luzes apontam para que a escolha de 2020 seja uma escritora ou um escritor, digamos, mais preocupado com questões sociais ou mesmo que tenha origem fora da Europa, não é difícil que a Academia acabe escolhendo outro europeu. A russa Lyudmila Ulitskaya, o espanhol Javier Marias e a francesa Annie Ernaux aparecem entre os primeiros lugares nas casas de apostas.

Se a Academia resolver olhar para fora do seu quintal, a escritora francófona Maryse Condé (nascida em Guadalupe, no Caribe, autora de Eu, Tituba: Bruxa Negra de Salem, lançado no Brasil pelo selo Rosa dos Ventos) é forte concorrente. A também caribenha Jamaica Kincaid, das ilhas Antígua e Barbuda, há alguns dias aparecia na liderança das apostas, mas seu nome parece ter perdido força.

O escritor queniano Ngugi wa Thiongo é figura carimbada nas apostas dos últimos anos, e em 2020 novamente. Dois escritores e uma escritora chineses (Yan Lianke, Yu Hua e Can Xue) também aparecem em diversas listas. É pouco provável que um norte-americano volte a vencer apenas quatro anos depois do prêmio de Bob Dylan, mas a escritora e ensaísta Joan Didion e as canadenses Margaret Atwood e Anne Carson não seriam escolhas surpreendentes.

Desde a vitória de Bob Dylan, em 2016, um jornalista americano - Alex Shephard, da The New Republic - ganha destaque nas redes sociais com sua lista de "favoritos". Naquele ano, ele cravou que Bob Dylan não venceria nunca, claro. Alguns destaques da sua lista deste ano: "Haruki Murakami (uma sala de estar bem decorada com muitos móveis de faia e um impressionante sistema de som)"; "Thomas Pynchon (o vovô chapado da América)"; "Salman Rushdie (colaborador do U2)", "Peter Nadas (a segunda exportação mais importante da Hungria, além do neofascismo)"; e, finalmente, "Karl Ove Knausgaard (o Homem da Malboro na Noruega, e também o maior importador de Malboros do país)".

E se o leitor esperar um Nobel de Literatura brasileiro, pode anotar que, sem dúvida nenhuma, será Nélida Piñon.

Os ganhadores

